NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Tren de Aragua

Ecuador detiene a dos presuntos integrantes del Tren de Aragua en protestas por alza del Diesel

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Los hombres fueron arrestados en el municipio de Otavalo después de que atacaran un cuartel policial en el que resultaron heridos dos agentes.

El ministro de Interior de Ecuador, John Reimberg, informó que este lunes fueron detenidas 50 personas durante las protestas y paro nacional convocado por el movimiento indígena contra el alza del diésel, entre los que figuran dos venezolanos supuestamente integrantes del Tren de Aragua.

Según detalló el funcionario ecuatoriano, los hombres fueron arrestados en el municipio de Otavalo después de que atacaran un cuartel policial en el que resultaron heridos dos agentes, además generaron grandes daños a la infraestructura.

"Esto es algo que nos llama la atención, qué hacen estos venezolanos en estas manifestaciones, qué están haciendo aquí en el país. Es un tema muy curioso y tenemos que investigar de qué se trata", señaló Reimberg.

El pasado mes de julio la oficina de Estados Unidos encargada de los asuntos de Venezuela publicó la recompensa y la fotografía de uno de los co-fundadores de la peligrosa banda conocida como El Tren de Aragua, que se originó en Venezuela y que se ha diseminado por toda América.

Países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile hacen frente para combatir la peligrosa organización dedicada al narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, lavado de dinero, secuestro y trata de personas.

