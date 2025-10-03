NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Cayó en Colombia alias "Fede", uno de los delincuentes más buscados en Ecuador que se había fugado de una cárcel de Guayaquil

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Rolando Gómez, considerado líder de Los Águilas, uno de los brazos armados de la poderosa banda Los Choneros, fue detenido en Medellín.

Una operación conjunta de las autoridades de Colombia y Ecuador permitió un duro golpe a las organizaciones criminales.

Rolando Gómez, alias Fede, considerado líder de Los Águilas, uno de los brazos armados de la poderosa banda Los Choneros, fue detenido en Medellín, informaron autoridades ecuatorianas.

"Fue localizado en un barrio de esa ciudad con una cédula ecuatoriana y con otra identidad en la que constaba como Eder Alberto Estacio Gómez", dijo en X el ministro de Interior ecuatoriano, John Reimberg.

"Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias", afirmó el presidente Noboa en un mensaje en X acompañado de una fotografía sin camiseta de Gómez, que deja ver su torso cubierto por un gran tatuaje.

Gómez, de 39 años, fue arrestado en enero durante una operación policial. Pero se fugó en junio de una penitenciaría del puerto de Guayaquil (suroeste) vestido de militar, según medios locales, cuando el sistema carcelario de Ecuador está bajo control de las Fuerzas Armadas.

Según la policía colombiana, el fugitivo ecuatoriano se encontraba en Medellín "buscando alianzas" con narcos "locales e internacionales" para extender sus redes de tráfico de droga y "establecer nuevas rutas".

Se presume que el grupo Los Águilas, como la mayoría de las agrupaciones criminales de Ecuador, está aliado con carteles mexicanos, de países balcánicos y guerrillas colombianas.

Los criminales "no tendrán lugar dónde esconderse y se quedarán dónde deben estar: tras las rejas", aseguró Reimberg.

Noboa declaró en 2024 al país en un conflicto armado interno para enfrentar a una veintena de organizaciones del narco locales con nexos con cárteles internacionales.

Ecuador, uno de los países más violentos de Latinoamérica, registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47% con respecto al mismo periodo del 2024.

Cayó en Colombia alias "Fede", uno de los delincuentes más buscados en Ecuador que se había fugado de una cárcel de Guayaquil

