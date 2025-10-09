NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Colombia

Cayó en Medellín alias “El Flaco”, enlace de una red de narcotráfico con Europa: movía cifras cercanas a los 5 mil millones

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Alias El Flaco - Foto proporcionada por la Policía Nacional
La captura del sujeto se dio gracias a la colaboración entre entidades locales e internacionales.

Las autoridades de la ciudad de Medellín reportaron la captura de alias “El Flaco”, señalado como el enlace de una red de narcotráfico en Colombia con Europa.

Según la Secretaría de Seguridad de la ciudad, la captura del sujeto se dio gracias a una acción conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Unidad GESIN UDIJ de Francia, el Servicio de Seguridad Interior de Francia en Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía.

Alias “El Flaco”, quien es requerido por los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, relacionados con narcotráfico internacional, es sindicado como integrante de una organización narcotraficante transnacional con operaciones en el departamento de Antioquia, vinculada mediante outsourcing al grupo delincuencial organizado “La Terraza”.

Las investigaciones indican que sería el encargado del envío de drogas desde Colombia a países europeos como Francia, Alemania, Hamburgo y Ámsterdam mediante modalidades "sofisticadas" para camuflar sustancias, impregnándolas en materiales y enviándolas por vía aérea mediante empresas de mensajería internacional.

De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Seguridad de Medellín, “la organización ilegal habría generado ganancias cercanas a los $5.000 millones y es catalogada como una amenaza para la seguridad global”.

Finalmente, las autoridades informaron que continúan las investigaciones para identificar a otros integrantes y ampliar el alcance judicial del caso.

