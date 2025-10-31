Condenan por "homicidio simple" al hombre que mató a repartidor venezolano porque demoró su pedido

Diez años de prisión fue la condena dictada por la justicia chilena contra Tomás Aguirre, por el homicidio del joven venezolano Herbert Sánchez en diciembre de 2022.

El suceso que conmocionó a la opinión pública y comunidad venezolana en Chile, se registró cuando Sánchez, quien trabajaba como repartidor, llegó al edificio donde vivía Aguirre para entregarle un pedido de dos hamburguesas.

El sujeto en estado de ira reclamó el retraso en la entrega y con un arma blanca apuñaló al joven venezolano, quien murió en el lugar. El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad del edificio y se viralizó en las redes sociales.

Aunque Aguirre fue arrestado y la Fiscalía Oriente había solicitado una condena por el delito de homicidio calificado, el sujeto fue declarado culpable por el delito de homicidio simple por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

La Fiscal Jefa de Ñuñoa, Rossana Folli, explicó a medios locales que aunque se presentó una prueba audiovisual, además del testimonio de 9 testigos y 4 peritos que acreditaron que el acusado es el autor material del crimen, hubo un cambio en la tipificación del delito, debido a que el tribunal consideró que el homicidio fue resultado de una reacción impulsiva.

"La Fiscalía, desde un inicio de la audiencia, manifestó y presentó acusación en términos que los hechos eran constitutivos de un delito de homicidio calificado. Sin embargo, en el veredicto del día de hoy, el tribunal estima que el hecho es más bien constitutivo de un delito de homicidio simple", detalló.

La decisión ha generado críticas en el gremio de repartidores, la opinión pública y la comunidad de venezolanos, mientras que los familiares consideran que no se hizo justicia en el caso.