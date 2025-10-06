NTN24
Homicidio

Cuatro detenidos y dos prófugos por asesinar a golpes e intentar desmembrar a un hombre en Caracas

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Comisión del Cicpc / Foto AVN
Los implicados ocultaron el cuerpo en un baño y regresaron al día siguiente para desmembrarlo.

Cuatro detenidos y dos prófugos por el asesinato e intento de desmembramiento de un hombre en la parroquia El Valle de Caracas.

o

Según el reporte del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, el homicidio de Michael Alexander Garnier Montero (28) se registró el pasado 29 de septiembre en la popular zona caraqueña.

La investigación concluyó que el suceso ocurrió mientras la víctima junto a los detenidos compartían e ingerían licor y drogas en la comunidad junto a sus parejas, cuando Garnier presuntamente irrespetó a varias mujeres presentes.

Los sujetos identificados como Daniel David Dinamarca Rodríguez (32), Aiker Alexander García Villaroel (20), Wileanyer Daveliux Fernández Zarraga (20), Brailyn Alfredo Pacheco González (25) y otros dos que se dieron a la fuga, le propinaron una brutal golpiza, atacaron con armas blancas y un segmento de viga a Garnier, quien falleció en el lugar.

o

Los implicados ocultaron el cuerpo en un baño y regresaron al día siguiente armados con machetes, mandarrias y cuchillos para desmembrarlo. Los sujetos no lograron su objetivo y nuevamente abandonaron el cadáver y huyeron.

Funcionarios del Cicpc iniciaron la investigación y lograron la captura de cuatro sujetos que fueron puesto a la orden de la Fiscalía 35° del Ministerio Público.

En el procedimiento incautaron segmentos de viga, machetes, dos serruchos, una mandarria, cuchillos y navajas, un teléfono celular, prendas de vestir y una motocicleta utilizadas para perpetrar el crimen.

