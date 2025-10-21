NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Martes, 21 de octubre de 2025
Álvaro Uribe

EN VIVO | Fallo de segunda instancia en caso Álvaro Uribe: tribunal declara vulneración de derechos e ilicitud en prueba clave del proceso

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
A esta hora se lleva a cabo la lectura de sentencia de segunda instancia en el juicio a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia.

Este martes, 21 de octubre, en medio de la lectura del fallo en segunda instancia en contra del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, respecto a los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, el Tribunal Superior de Bogotá declaró vulneración de derechos e ilicitud en una de las pruebas clave del proceso.

Se trata de una serie de interceptaciones que involucraron a Uribe y que surgieron de forma accidental durante investigaciones a otras personas. La orden de los seguimientos estaba dirigida contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, pero terminó siendo interceptado el teléfono del expresidente Uribe.

Según el magistrado, en dichas interceptaciones hubo vulneración del derecho a la intimidad del exmandatario. "Se basó en información aparente y sin motivos fundados", leyó el magistrado.

El Tribunal aseguró que “el error involuntario no desvirtúa la ilicitiud”, por lo que determinó que las escuchas son fruto de una “interceptación ilícita”, por lo que se excluirán.

La defensa del exmandatario pidió que se anulara el proceso penal al considerar que existían varias vulneraciones al debido proceso.

“En el juicio se constató un notorio vacío probatorio al establecer causa desvalorada jurídicamente en Uribe Vélez, para aceptar el ofrecimiento profesional del doctor Diego Cadena para que ayudara con la identificación de testigos para que se presentaran ante la Corte Suprema”, señaló el recurso de apelación presentado el pasado 13 de agosto por los dos abogados penalistas.

El caso en contra del líder del partido Centro Democrático se remonta a febrero de 2012, cuando, en medio de un debate sobre el origen y consecuencias de los grupos paramilitares en Colombia, el senador Iván Cepeda señaló posibles nexos entre el exmandatario y dichas estructuras criminales.

Ante tal acusación, Álvaro Uribe presentó una denuncia contra Cepeda en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que había obtenido de manera irregular testimonios de exparamilitares detenidos en diferentes cárceles del país con el fin de vincularlo con los grupos armados al margen de la ley.

Pero en febrero de 2018 el caso dio un giro: la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar el caso contra Cepeda debido a que no encontró elementos probatorios suficientes para continuar con la acusación expuesta inicialmente por el exmandatario, quien pasó de ser demandante a ser el investigado por supuesta manipulación de testigos.

Para el año 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe por el hecho mencionado anteriormente, situación que llevó a que diera un paso al costado en el ámbito político, pues en aquel momento ejercía como senador. Allí su caso pasó a ser manejado por la justicia ordinaria.

Tras los cuestionamientos y falta de garantías expuestas por Uribe Vélez, una jueza decidió para 2022 que el caso debía continuar bajo una nueva jurisdicción y con el exmandatario en libertad.

Aunque la Fiscalía General, bajo la dirección de Francisco Barbosa, solicitó en varias ocasiones archivar, la petición fue rechazada, así como otra similar de la Procuraduría en 2022.

El 24 de mayo de 2024, Uribe Vélez fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación y, finalmente, el 28 de julio de 2025, la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró culpable al expresidente de Colombia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y lo condenó a 12 años de prisión.

Hoy, el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncia en fallo de segunda instancia en este proceso.

Temas relacionados:

Álvaro Uribe

Condena

audiencia

Tribunal Supremo

Juez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump”: Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Jefe del narcotráfico" y "lunático": las profundas consecuencias de crisis Trump - Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Luego de 20 años dejan al país en la peor crisis de los últimos 50 años”: exrepresentante de Bolivia ante la OEA tras elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es necesario para forzar a Petro a cambiar su actitud de ser cada vez más laxo con Maduro": análisis de declaración de Trump sobre el presidente colombiano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Mario Díaz-Balart/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Mario Díaz-Balart

"No veo que el Congreso tenga ningún tipo de objeción": congresista Mario Díaz-Balart sobre propuesta que busca reducir ayuda de EE. UU. a Colombia

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene muy poco tiempo para atender las demandas de su población": diputado electo de Bolivia sobre Rodrigo Paz

Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia
La Noche

“Siempre ha querido una confrontación con Donald Trump”: Iván Duque analiza crisis entre EE. UU. y Colombia, y afirma que Petro se "arrodilló" a Maduro

Nicolás Maduro - Foto EFE/ Militares en el Caibe - Foto X: U. S. Marines (@USMC)
Despliegue militar de Estados Unidos

"En la fase dos se va a capturar a los líderes del Cartel de los Soles": exoficial de Inteligencia de EE. UU. sobre despliegue en el Caribe, calificado como el más grande en 30 años

Gustavo Petro y Donald Trump (EFE)
Crisis EE. UU. - Colombia

"Colombia no tiene nada para hacerle daño relevante a Estados Unidos en una guerra comercial": Alberto Bernal

Más de Judicial

Ver más
Marcela reyes y B King - Instagram
Denuncia

Expareja del artista colombiano B King, hallado muerto en México, denunció amenazas en contra suya y de su hijo de 7 años

Secuestro

Detienen en Maracaibo a un hombre que secuestró a su pareja y la hija de ésta: las sometió a todo tipo de abusos durante un mes

Sacerdote arrestado en España - Foto por Canva
Rehenes

Sacerdote tomó de rehenes a una joven y su familia en Cojedes por aparente motivo pasional

Opinión

Ver más
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Petro afirma que el TLC con EE. UU. está "suspendido de facto" y advierte que "hoy se sinceran las relaciones" con el país norteamericano

Petro en la ONU / FOTO: AFP
Gustavo Petro

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Steve Witkoff, Ivanka Trump y Jared Kushner - Foto AFP
Israel - Hamás

"Vamos a celebrar el lunes cuando esto realmente llegue a su fin": enviado especial e hija de Trump acompañan en Tel Aviv manifestación multitudinaria por los rehenes israelíes

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

¿Cómo sería la segunda fase de despliegue militar en el mar Caribe?

Marcela reyes y B King - Instagram
Denuncia

Expareja del artista colombiano B King, hallado muerto en México, denunció amenazas en contra suya y de su hijo de 7 años

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP/ Entrenamiento militar en Puerto Rico - Foto U.S. Marines
Régimen de Maduro

"Trump está acorralando al régimen": encuesta revela que el 86,76% de los venezolanos califica al régimen de Maduro como una organización narcoterrorista

Protestas en Portland (AFP)
Donald Trump

Gobernadora de Oregon rechaza despliegue de las Fuerzas Armadas en Portland por orden de Trump: "Somos capaces de gestionar nosotros mismos nuestras necesidades"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda