EN VIVO: Tras más de 80 días en prisión, Nicolás Maduro comparece por segunda vez ante una corte de Estados Unidos

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados y extraídos de Caracas por parte del gobierno de Estados Unidos, comparecen este jueves por segunda vez ante un tribunal de Nueva York, Estados Unidos.

El dictador, de 63 años, y su esposa, de 69, se encuentran detenidos en una cárcel de Brooklyn desde el pasado 3 de enero en Venezuela.

Maduro enfrenta cargos por corrupción, tráfico de drogas y tráfico de armas en la jurisdicción neoyorquina.

Tras más de 80 días en prisión, el equipo legal que representa al dictador y a su esposa ha hecho varias solicitudes al tribunal federal de Estados Unidos para conseguir medidas como la desestimación de los cargos en su contra, alegando "violaciones a sus derechos constitucionales".

En un reciente documento titulado "respuesta de Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro a la oposición del Gobierno a sus solicitudes de desestimación de la acusación por la interferencia del gobierno de los Estados Unidos en sus derechos reconocidos en la sexta enmienda y al debido proceso legal" lleva fecha del 19 de marzo.

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La defensa argumenta que el gobierno estadounidense, a través de sanciones, ha bloqueado el uso de fondos del gobierno venezolano destinados a pagar sus abogados, lo que les impide "elegir libremente su representación legal".

Asimismo, el escrito de la defensa de Maduro menciona que ambos acusados no cuentan con recursos propios para costear su defensa.

Los abogados también cuestionan la "falta de coherencia en la aplicación de estas medidas", señalando que en otros casos similares sí se han permitido pagos legales por parte de terceros sancionados. Además, critican que el argumento de “seguridad nacional” utilizado por el gobierno de EE. UU. no ha sido debidamente justificado.

Ante ello, la Fiscalía de Estados Unidos presentó un documento ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en el que niega a Nicolás Maduro la posibilidad de utilizar fondos públicos venezolanos para costear su defensa legal.

Según el documento al que tuvo acceso NTN24, la Fiscalía argumenta que "cuando se imponen restricciones a un gobierno extranjero, a sus funcionarios y a su banco central, Estados Unidos está en la práctica, rompiendo las relaciones económicas con todo un régimen, si no con todo un país".

El escrito califica estas medidas como "algunas de las sanciones económicas más agresivas y de mayor alcance que Estados Unidos puede aplicar".

Por su parte, cabe destacar que el pasado 23 de marzo, la Fiscalía solicitó formalmente al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una orden de protección sobre las pruebas en el caso penal contra el dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores de Maduro, citando riesgos "unánimemente convincentes" para la seguridad de los testigos y la integridad de las investigaciones en curso.

La moción busca restringir el acceso a materiales sensibles mediante clasificaciones especiales y prohíbe explícitamente compartir evidencias con cuatro coacusados prófugos, entre ellos Diosdado Cabello y Nicolás Maduro Guerra, conocido también como 'Nicolasito'.

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Según el documento, estos riesgos son especialmente altos porque los acusados prófugos tendrían capacidad de ejercer violencia e incluso usar estructuras estatales para intimidar o detener a testigos en el extranjero.

Por su parte, la defensa de Maduro ha aceptado provisionalmente estas medidas bajo la modalidad de "solo para ojos del abogado" y tiene hasta el 30 de marzo para presentar una oposición formal a la restricción que les impide coordinar el descubrimiento con el resto de los señalados en la acusación.

Pero no todo está claro para los abogados del dictador, pues se oponen al Párrafo 13, que prohíbe específicamente compartir cualquier evidencia con los coacusados que aún no han sido arrestados.

Los nombres mencionados que el Gobierno quiere mantener aislados de las pruebas son:

• Diosdado Cabello Rondón

• Ramón Rodríguez Chacín

• Nicolás Ernesto Maduro Guerra (hijo de Maduro)

• Héctor Guerrero Flores (alias "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua)

El sistema judicial de Estados Unidos revela la estrategia y las preocupaciones respecto a este caso en el mismo documento:

Riesgo para testigos: El Gobierno argumenta que Maduro y sus aliados tienen "poder de estado" y podrían usar la información de las pruebas para identificar, arrestar o asesinar a testigos y sus familias que están en el extranjero.

Acusaciones de violencia: La moción cita que el jurado investigador encontró evidencia de que Maduro y su esposa ordenaron secuestros y asesinatos de personas que "socavaron su operación de narcotráfico".

Uso del poder judicial en Venezuela: Se menciona explícitamente que en el pasado Maduro y Diosdado Cabello habrían ordenado el arresto de oficiales militares inocentes para encubrir cargamentos de droga incautados.

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Obstrucción de la justicia: Al estar los otros cuatro coacusados prófugos, el Gobierno teme que si Maduro les pasa información, estos puedan destruir evidencia o coordinar esfuerzos para evadir la captura de forma más efectiva.

Del mismo modo, el documento clasifica la información en cuatro niveles de restricción:

Material de Divulgación (Disclosure Material): Información general para la defensa que no puede publicarse en internet ni en medios.

Material Sellado (Sealed): Pueden verlo abogados, acusados y testigos bajo condiciones. Protege la identidad de testigos en riesgo de intimidación o daño físico.

Solo para Posesión del Abogado (APO): Material que el acusado (Maduro) solo puede ver en presencia de su abogado, pero no puede tenerlo físicamente.

Solo para Ojos del Abogado (AEO): Información tan sensible que Maduro no puede verla; solo sus abogados y personal autorizado tienen acceso a ella.

La evidencia, según la Fiscalía de Estados Unidos, incluye:

• Informes policiales de EE. UU. y otros países

• Datos de redes sociales y dispositivos electrónicos

• Registros financieros

• Órdenes judiciales y material de inteligencia