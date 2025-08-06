Esta es la fecha en la que se leerá la sentencia que deberá cumplir el menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay

Una nueva actualización se ha dado en el caso del atentado contra el precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, en donde, según el medio El Tiempo, ya se conoce la fecha de la sentencia del joven sicario que le disparó.

El menor, de 15 años, vinculado al atentado contra el senador colombiano aceptó los cargos en su contra este martes 5 de agosto durante una audiencia de reserva.

De acuerdo con el medio anteriormente mencionado, el joven aceptó los tres delitos en su contra que le imputó la Fiscalía General de la Nación.

Los tres delitos por los que fue imputado el menor son: homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Esta es la fecha en la que se le dictará sentencia:

El Tiempo informó que fuentes de la Fiscalía le confirmaron que la audiencia para leerle la sentencia al joven será el próximo miércoles 27 de agosto.

El menor enfrentaría una pena de 8 años de prisión que tendría que cumplir en un centro de reclusión especial.

La fuente le explicó al medio colombiano que: “El ICBF habría pedido que no pagara un solo día. Pero por la gravedad de los hechos se espera que el juez le asigne esa sanción”.

Caso en curso sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay:

Hasta la fecha, ya son seis personas las que han sido capturadas por las autoridades colombianas vinculadas al atentado que sufrió el senador el pasado 7 de junio durante un mitin político en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Katerine Martínez, alias Gabriela, fue detenida en Caquetá y sería quien transportó el arma que usó el menor de 15 años para dispararle a Uribe Turbay.

Carlos Eduardo Mora González, alias Veneco, fue detenido en Bogotá, en donde también fue capturados William González Cruz, alias El Viejo; Elder Arteaga, alias El Costeño o ‘Chipy’; y Christian González, el conductor de la motocicleta en la que se habría escapado el menor.

El joven sicario fue detenido el mismo día que ocurrió el atentado contra el precandidato presidencial, según informó en su momento el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán.

“La persona que disparó fue capturada. Toda la red hospitalaria de Bogotá está en alerta en caso de requerir un traslado”, expresó el alcalde.

Sin embargo, hace unos días se conoció que se escapó del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) un joven que alegaba ser el primer sicario al que le habían pagado para llevar a cabo el ataque.

Así las cosas, dos nuevas fichas se sumarían al marco de la investigación por el atentado contra Miguel Uribe: alias de ‘Mono’ y el interlocutor con quien hablaba en dicha conversación, que al parecer estaba en Bucaramanga.

Desde que sufrió el atentado, Miguel Uribe Turbay permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en la Unidad de Cuidados Intensivos.