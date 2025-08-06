NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Esta es la fecha en la que se leerá la sentencia que deberá cumplir el menor que disparó contra Miguel Uribe Turbay

agosto 6, 2025
Por: Diana Pérez
Miguel Uribe Turbay - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay - Foto AFP
Desde que sufrió el atentado, Miguel Uribe Turbay permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Una nueva actualización se ha dado en el caso del atentado contra el precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, en donde, según el medio El Tiempo, ya se conoce la fecha de la sentencia del joven sicario que le disparó.

El menor, de 15 años, vinculado al atentado contra el senador colombiano aceptó los cargos en su contra este martes 5 de agosto durante una audiencia de reserva.

De acuerdo con el medio anteriormente mencionado, el joven aceptó los tres delitos en su contra que le imputó la Fiscalía General de la Nación.

o

Los tres delitos por los que fue imputado el menor son: homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Esta es la fecha en la que se le dictará sentencia:

El Tiempo informó que fuentes de la Fiscalía le confirmaron que la audiencia para leerle la sentencia al joven será el próximo miércoles 27 de agosto.

El menor enfrentaría una pena de 8 años de prisión que tendría que cumplir en un centro de reclusión especial.

La fuente le explicó al medio colombiano que: “El ICBF habría pedido que no pagara un solo día. Pero por la gravedad de los hechos se espera que el juez le asigne esa sanción”.

Caso en curso sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay:

Hasta la fecha, ya son seis personas las que han sido capturadas por las autoridades colombianas vinculadas al atentado que sufrió el senador el pasado 7 de junio durante un mitin político en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

Katerine Martínez, alias Gabriela, fue detenida en Caquetá y sería quien transportó el arma que usó el menor de 15 años para dispararle a Uribe Turbay.

Carlos Eduardo Mora González, alias Veneco, fue detenido en Bogotá, en donde también fue capturados William González Cruz, alias El Viejo; Elder Arteaga, alias El Costeño o ‘Chipy’; y Christian González, el conductor de la motocicleta en la que se habría escapado el menor.

o

El joven sicario fue detenido el mismo día que ocurrió el atentado contra el precandidato presidencial, según informó en su momento el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán.

“La persona que disparó fue capturada. Toda la red hospitalaria de Bogotá está en alerta en caso de requerir un traslado”, expresó el alcalde.

Sin embargo, hace unos días se conoció que se escapó del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) un joven que alegaba ser el primer sicario al que le habían pagado para llevar a cabo el ataque.

Así las cosas, dos nuevas fichas se sumarían al marco de la investigación por el atentado contra Miguel Uribe: alias de ‘Mono’ y el interlocutor con quien hablaba en dicha conversación, que al parecer estaba en Bucaramanga.

Desde que sufrió el atentado, Miguel Uribe Turbay permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Temas relacionados:

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay

Sentencia

Justicia colombiana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Detención de expresidentes de Brasil y Colombia pone en jaque la democracia en América Latina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro es un narcotraficante y una desgracia para Venezuela": precandidata Vicky Dávila asegura que el régimen debe caer y llama a Diosdado Cabello "narquito de medio pelo"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Judicial

Ver más
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

EN VIVO: El expresidente Álvaro Uribe Vélez sería condenado a 12 años de prisión domiciliaria inmediata

José Luis Rodríguez Zapatero / Foto AFP
Corrupción en PDVSA

Zapatero aparece en el informe de 'El Pollo' Carvajal: El militar habría alertado a Chávez sobre contratos de Maduro en medio de la crisis eléctrica

Robin Kaye - AFP y Canva
Crimen

Lo que se sabe sobre el crimen de una supervisora musical del reality “American Idol” y su esposo en su casa en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Garzón vive, la historia de Jaime Garzón en RCN Total
RCN Total

Garzón Vive, una serie marcada por el humor y la valentía de un periodista disruptivo, ya la puedes encontrar en RCN Total

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

EN VIVO: El expresidente Álvaro Uribe Vélez sería condenado a 12 años de prisión domiciliaria inmediata

Osmel Sousa, empresario considerado el 'Zar de la Belleza' - Foto: EFE
Osmel Sousa

Osmel Sousa asegura que un empresario habría "regalado" a una Miss Venezuela "la corona del Miss Universo" por intermediar en una negociación

Protestas en Cuba | Foto: EFE
Protestas en Cuba

Se cumplen cuatro años de las históricas protestas del 11J en Cuba, mientras el régimen continúa con la represión en la isla

El cantante estadounidense Michael Jackson (EFE)
Michael Jackson

La curiosa prenda de vestir de Michael Jackson que es subastada por millonaria suma: "Un objeto excepcional"

Shakira, cantante - Foto EFE
Shakira

Shakira encabezará importante festival en Nueva York: "Es un honor para mí"

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Enojo de los aficionados colombianos por el “mal uso” de una palabra durante la presentación de Luis Díaz con el Bayern Múnich: “Borra esa vaina”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano