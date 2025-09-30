NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
Diddy Combs

Fiscalía de Nueva York solicita 11 años de prisión para el rapero “Diddy” Combs

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Sean "Diddy" Combs, rapero, productor y empresario estadounidense - Foto: AFP
Sean "Diddy" Combs, rapero, productor y empresario estadounidense - Foto: AFP
La defensa del rapero y empresario solicitó la semana pasada una condena que no exceda los 14 meses de prisión.

Este martes, la Fiscalía de Nueva York solicitó una pena de 11 años de prisión contra el rapero Sean "Diddy" Combs, absuelto el pasado mes de julio de los delitos de tráfico sexual y crimen organizado.

Un fiscal de Nueva York pidió para Combs, de 55 años, una pena superior a los 11 años de cárcel y una multa de aproximadamente 500.000 dólares.

Sean Combs, su nombre real, está actualmente en prisión y conocerá su condena este viernes 3 de octubre ante el tribunal de Nueva York que lo juzgó.

Combs fue acusado de obligar a dos exparejas a mantener relaciones sexuales no deseadas con hombres, para lo que contó con la ayuda de fieles empleados que lo encubrieron y protegieron.

o

A principios de julio, fue absuelto de asociación ilícita y tráfico sexual, los cargos más graves punibles con cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución.

El fiscal federal Jay Clayton justificó la pena solicitada señalando que "sus crímenes son graves y han llevado, en varios casos similares, a penas superiores de diez años" de prisión.

"También se necesita una pena sustancial de prisión en este caso porque el acusado no está arrepentido", escribió.

Sean Combs "intenta presentar décadas de abusos como simplemente la consecuencia de relaciones mutuamente tóxicas. Pero nada es 'mutuo' en una relación donde una persona tiene todo el poder", agregó el fiscal.

La defensa del rapero y empresario solicitó la semana pasada una condena que no exceda los 14 meses de prisión, un período que le permitiría salir de prisión antes de fin de año, considerando el tiempo que ha pasado en detención preventiva.

El pasado 14 de abril, el famoso rapero se había declarado no culpable de dos nuevas acusaciones que se sumaban a otras tres existentes por chantaje, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

El artista compareció ante el juez Arun Subramanian del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, donde con anterioridad se había declarado no culpable de los primeros tres cargos.

Temas relacionados:

Diddy Combs

Fiscalía

Nueva York

Rapero

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos ante un presidente totalmente descontrolado, decidido a llevar al país al caos, sin capaz de darnos seguridad": Paloma Valencia sobre peligrosos señalamientos del presidente Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay que saber a quién beneficia este clima de tensión en Ecuador”: expresidenta Rosalía Arteaga

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos al borde del cierre del gobierno tras fracasar la última votación en el Senado sobre financiación

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Judicial

Ver más
Charlie Kirk - AFP
Asesinato

Liberan a persona detenida por el asesinato de Charlie Kirk, activista y aliado político de Trump, que murió tras ser baleado en Utah

Marcela reyes y B King - Instagram
Denuncia

Expareja del artista colombiano B King, hallado muerto en México, denunció amenazas en contra suya y de su hijo de 7 años

Presos políticos en Venezuela

Régimen de Maduro detiene a dos mujeres por ser familia de un voluntario de la campaña de Edmundo González

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Selección de Israel / FOTO: EFE
Israel

Instan a la FIFA y a la UEFA que expulse a Israel de todas las competencias de fútbol a nivel mundial debido al conflicto en Gaza

Entrenador selección venezolana - Foto EFE
La Vinotinto

El entrenador con pasado en Colombia que podría llegar a La Vinotinto tras la salida del 'Bocha' Batista

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil / FOTO: EFE
Eliminatorias mundialistas

Atención, Venezuela: Brasil anuncia cambios en su nómina para enfrentar a Bolivia en la altura

Charlie Kirk - AFP
Asesinato

Liberan a persona detenida por el asesinato de Charlie Kirk, activista y aliado político de Trump, que murió tras ser baleado en Utah

USS Jason Dunham y Mar Caribe-Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

No encontraron drogas: un funcionario estadounidense habló sobre la inspección del barco venezolano en aguas del mar Caribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos dice que postura del presidente Petro "es decepcionante" y resalta que "la retórica no lleva a muchos resultados"

Monte Fuji | Foto Canva
Guinness World Records

Récord Guinness: hombre de 102 años conquista el monte Fuji y se convierte en el más longevo en alcanzar la cima de Japón

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda