Fiscalía de Nueva York solicita 11 años de prisión para el rapero “Diddy” Combs

Este martes, la Fiscalía de Nueva York solicitó una pena de 11 años de prisión contra el rapero Sean "Diddy" Combs, absuelto el pasado mes de julio de los delitos de tráfico sexual y crimen organizado.

Un fiscal de Nueva York pidió para Combs, de 55 años, una pena superior a los 11 años de cárcel y una multa de aproximadamente 500.000 dólares.

Sean Combs, su nombre real, está actualmente en prisión y conocerá su condena este viernes 3 de octubre ante el tribunal de Nueva York que lo juzgó.

Combs fue acusado de obligar a dos exparejas a mantener relaciones sexuales no deseadas con hombres, para lo que contó con la ayuda de fieles empleados que lo encubrieron y protegieron.

VEA TAMBIÉN ChatGPT se enfrenta a la justicia alemana por un caso de violación de derechos de autor musicales o

A principios de julio, fue absuelto de asociación ilícita y tráfico sexual, los cargos más graves punibles con cadena perpetua. Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución.

El fiscal federal Jay Clayton justificó la pena solicitada señalando que "sus crímenes son graves y han llevado, en varios casos similares, a penas superiores de diez años" de prisión.

"También se necesita una pena sustancial de prisión en este caso porque el acusado no está arrepentido", escribió.

Sean Combs "intenta presentar décadas de abusos como simplemente la consecuencia de relaciones mutuamente tóxicas. Pero nada es 'mutuo' en una relación donde una persona tiene todo el poder", agregó el fiscal.

La defensa del rapero y empresario solicitó la semana pasada una condena que no exceda los 14 meses de prisión, un período que le permitiría salir de prisión antes de fin de año, considerando el tiempo que ha pasado en detención preventiva.

El pasado 14 de abril, el famoso rapero se había declarado no culpable de dos nuevas acusaciones que se sumaban a otras tres existentes por chantaje, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución.

El artista compareció ante el juez Arun Subramanian del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, donde con anterioridad se había declarado no culpable de los primeros tres cargos.