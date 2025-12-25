Habría sido excarcelada la médico venezolana condenada a pena máxima por criticar a Maduro por Whatsapp: Aquí su dramática historia

El pasado 17 de noviembre la juez del estado Táchira, Luz Dary Moreno, condenó a pena máxima de 30 años de cárcel a una médica venezolana que criticó a Maduro en un audio enviado WhatsApp.

La decisión de la juez Moreno contra la médico internista de 65 años, Marggie Orozco, levantó un repudio nacional, por lo desproporcionado de la medida en tiempos en que se impone la tolerancia cero a las críticas a Maduro.

Orozco fue delatada por una jefa del Consejo Comunal, quien escuchó y divulgó un audio donde la doctora, llorando y luego del fraude electoral del 28 de julio, decía: "Hasta cuándo vamos a soportar esta dictadura de Maduro que nos está matando de hambre?, Dios mío".

Doctora Marggie Orozco

La doctora fue acusada de "traición a la patria, incitación al odio y conspiración".

Orozco fue detenida en San Juan de Colón, en el fronterizo estado Táchira, en agosto del 2024 en plena crisis postelectoral.

La médico fue recluida en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana en Táchira donde fue aislada y sufrió un infarto.

"Padece depresión crónica tras la dolorosa pérdida de dos de sus hijos, uno víctima de un intento de atraco y otro por un accidente", advirtió en ese entonces la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Según informó a NTN24 de manera extraoficial la ONG Foro Penal, ella habría sido una de las personas que recibió medidas cautelares de sustitución de libertad la madrugada de este 25 de diciembre.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que en las últimas horas recibieron medidas cautelares un grupo de 60 detenidos en Venezuela, de los más de 1.000 que permanecen tras las rejas, señalados por Maduro de oponerse a su causa.

CLIPve informó en sus cuentas oficiales: "EXCARCELADOS | Familiares confirman liberaciones de presos políticos en Tocorón, Las Crisálidas y tres adolescentes de La Guaira".

Tocorón es como se le conoce al Centro Penitenciario de Aragua, ubicada en la población de Tocorón y el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida es una cárcel para mujeres ubicada en Los Teques.

Según CLIPve, las excarcelaciones se fueron reportando desde la madrugada de este jueves por parte de madres, familiares y amigos de al menos "60 personas".