Viernes, 19 de diciembre de 2025
Caso Nicolás Petro

Juez niega medidas de aseguramiento contra Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia

diciembre 19, 2025
Por: Natalya Baquero González
Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro - Foto: EFE
Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro - Foto: EFE
Petro Burgos continuará su proceso judicial por el caso Focuso en libertad, de acuerdo con un juez de garantías.

Este viernes, en medio de una audiencia, el juez 14 de control de garantías de Barranquilla negó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Esto en cuanto al proceso por entramado de corrupción en el departamento del Atlántico.

Según lo expresado por el funcionario judicial, el exdiputado por el Atlántico no representa un peligro para la sociedad, ni mucho menos una obstrucción para la justicia en medio de las investigaciones que se adelantan en su contra por el caso Fucoso (Fundación Conciencia Social) y la Gobernación del Atlántico, actos por los cuales se le han imputado varios delitos.

De acuerdo con el juez, la solicitud de la Fiscalía para enviar a Petro Burgos a la cárcel “no tiene ninguna base probatoria, ni desarrollo argumentativo, esa postulación sobre una presunta vinculación con organizaciones criminales”.

Ante la posibilidad de usar medios del jefe de Estado para huir y evadir la justicia colombiana, el funcionario judicial señaló: “No consideramos razonable y probada esta inferencia de peligro de fuga”.

Según el juez, desde que su padre, el presidente Gustavo Petro, está en el poder y al mando del país, ha tenido la oportunidad para abandonar el país y “no lo ha hecho”.

o

“Es muy difícil acreditar un riesgo actual con un soporte probatorio e inferencial de hace tanto tiempo, sin que dicho riesgo se haya concretado o intentando concretar”, añadió.

Asimismo, destaco que Nicolás Petro Burgos no ha intentado evadir la justicia, pues este ha demostrado disposición para acudir a todas las audiencias que se han adelantado por este entramado de corrupción.

“Ha asistido a todas las audiencias a las cuales se viene convocando en este y en el otro proceso, de acuerdo con las acreditaciones que se han presentado. Por tanto, no se observa el riesgo o peligro”, sentenció.

Esto respecto al proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra de Petro Burgos por desvío de recursos y contratos millonarios entre la Fundación Conciencia Social (Focuso) y la Gobernación del Atlántico, cuando este ejercía actividades como diputado de este departamento.

Hechos por los cuales se le han imputado delitos como interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias y falso testimonio, por los cuales no ha aceptado cargos.

