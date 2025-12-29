NTN24
Caso Maradona

Justicia argentina confirmó embargo de las hermanas y el abogado de Maradona por presunto fraude con su marca

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Muerte de Diego Maradona - AFP
Muerte de Diego Maradona - AFP
El proceso judicial por la marca se lleva adelante en paralelo al juicio a ocho profesionales de salud para determinar su responsabilidad en la muerte de Maradona.

Este lunes la justicia argentina confirmó el embargo a bienes de dos hermanas de Diego Maradona, de su abogado y de otras tres personas por presunta administración fraudulenta de la marca del astro futbolístico.

Una corte de apelaciones confirmó la imputación formal al que fuera abogado de Maradona, Matías Morla, y a dos de sus asistentes por administración fraudulenta de la marca "Diego Maradona" y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del "10".

El fallo dice que los actos de los imputados afectaron los derechos de los herederos.

Dos de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, están imputadas como colaboradoras en la ejecución del hecho.

A los seis imputados se les impuso un embargo de 2.000 millones de pesos (casi 1,36 millones de dólares al cambio oficial actual).

La corte de apelaciones consideró que la suma de embargo contra los imputados "resulta adecuada".

La causa comenzó en 2021, cuando dos de las hijas de Maradona, Dalma y Giannina, acusaron a Morla y al resto de los imputados de apropiarse de la marca con el nombre de su padre, que incluye millonarios contratos en distintos países.

o

Luego se sumaron como querellantes los otros tres hijos del ídolo futbolístico.

"Todo llega", escribió en su cuenta de Instagram Gianinna Maradona, tras la difusión del fallo.

La decisión judicial que fue confirmada disponía que los bienes, tangibles o no, pasaran "inmediatamente a propiedad de sus herederos".

En octubre, la compañía sueca Electa Global anunció un acuerdo de colaboración exclusiva con los cinco hijos considerados herederos de Diego Maradona para comercializar productos bajo la marca del astro argentino.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras se recuperaba en su casa de una neurocirugía reciente.

El proceso judicial por la marca se lleva adelante en paralelo al juicio a ocho profesionales de salud para determinar su responsabilidad en la muerte de Maradona.

Un primer juicio fue anulado en mayo tras el apartamiento de una de las magistradas, acusada de realizar un documental clandestino sobre el proceso.

Un nuevo tribunal dispuso que el juicio por la muerte del ídolo se reinicie el 17 de marzo.

Videos

Donald Trump y Nicolás Maduro
Narcotráfico

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Esto ya es una guerra": Georg Eickhoff sobre ataque de EE.UU. contra una instalación portuaria en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Administración Trump

Trump confirma que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela: "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas"

Donald Trump - Foto EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Donald Trump

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Más noticias

Especiales

