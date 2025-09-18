NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Diego Maradona

Justicia argentina embargó bienes de las hermanas y el abogado de Diego Maradona por presunto fraude en el manejo de su marca comercial

septiembre 18, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Diego Maradona | Foto: AFP
Diego Maradona | Foto: AFP
El proceso por la marca se lleva adelante en paralelo al juicio a ocho profesionales de salud para determinar su responsabilidad en la muerte de Maradona.

La justicia argentina embargó este jueves bienes de dos hermanas de Diego Maradona, de su abogado y de otras tres personas por presunta administración fraudulenta de la marca del astro futbolístico fallecido en 2020, según un fallo.

Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires dispuso procesar al abogado de Maradona, Matías Morla, y a dos de sus asistentes por presunta administración fraudulenta de la marca "Diego Maradona" y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del ‘10’.

Dos de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, fueron procesadas como "partícipes necesarias" del hecho.

A todos ellos se les impuso un embargo de 2.000 millones de pesos (1.337.800 dólares).

o

El tribunal consideró que la sociedad comercial conformada por Morla para administrar la marca era un "mero ropaje" y que Maradona "seguía ejerciendo señorío" por sobre su patrimonio al momento de su muerte.

En esas condiciones, señala el fallo que los bienes, tangibles o no, "pasan inmediatamente a propiedad de sus herederos", en este caso los hijos.

La causa comenzó en 2021, cuando dos de las hijas de Maradona (Dalma y Giannina) acusaron a Morla y al resto de los imputados de apropiarse de la marca, que incluye millonarios contratos en distintos países.

Luego se sumaron como querellantes los otros tres hijos del ídolo futbolístico.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras se recuperaba en su casa de una neurocirugía reciente.

El proceso por la marca se lleva adelante en paralelo al juicio a ocho profesionales de salud para determinar su responsabilidad en la muerte de Maradona.

Un primer juicio fue anulado en mayo tras el apartamiento de una de las magistradas, acusada de realizar un documental clandestino sobre el proceso, y aún no hay fecha para su reanudación.

Temas relacionados:

Diego Maradona

Embargo

Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"EE. UU. tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional": Rosa María Payá, miembro de la CIDH, defendió el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Judicial

Ver más
Incautación de drogas ilegales en EE. UU. - Guardia Costera de EE. UU.
Drogas

Estados Unidos incautó cargamento récord de drogas suficiente para "causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida"

Corte Constitucional Colombia

Aceptan demanda contra la zona económica binacional entre Venezuela y Colombia porque debería ser aprobada en congresos

Miguel Uribe, senador y aspirante a la presidencia de Colombia - Foto EFE
Miguel Uribe Turbay

Así reaccionó el abogado de Miguel Uribe a condena de 7 años contra el sicario que lo asesinó: "Nunca se equipara con la vida que arrebató"

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro/ Aviones de combate F-35 - Fotos AFP de referencia
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Incautación de drogas ilegales en EE. UU. - Guardia Costera de EE. UU.
Drogas

Estados Unidos incautó cargamento récord de drogas suficiente para "causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida"

Juan Miguel Matheus, diputado legítimo de la Asamblea Nacional de 2015 - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Nicolás Maduro tiene una máquina de triturar derechos humanos": Juan Miguel Matheus, diputado de la legítima Asamblea Nacional de 2015

María Elvira Salazar - Vladimir Padrino López (EFE)
María Elvira Salazar

“La hija de Padrino López utiliza Zelle para recolectar dólares en su boda que tiene un precio de 300 mil dólares”: congresista republicana pide a la app que “corte vínculos con narcoterroristas”

Fernando 'Bocha' Batista - Foto AFP
Fernando Batista

Bocha Batista pide apoyo a La Vinotinto para el último partido ante Colombia, pero le llueven críticas por el juego ante Argentina

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

Shakira y Belinda - Foto EFE
Shakira

Así fue la reacción de Shakira tras ver que Belinda se le arrodilló en vivo frente a ella durante un concierto en México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda