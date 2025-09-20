NTN24
Sábado, 20 de septiembre de 2025
Guatemala

Justicia en Guatemala condenó a 46 pandilleros a 178 años de cárcel por delitos de extorsión y asesinato

septiembre 20, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Foto referencia de un pandillero capturado en Guatemala | AFP
Pese a las condenas, en Guatemala una persona no puede pasar más de 50 años en la cárcel.

La Fiscalía de Guatemala anunció en las últimas horas que el Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo, Grupo C condenó a 46 integrantes de la temible pandilla ‘Barrio 18’ a 178 años de cárcel.

Según el ente acusador, la condena de 178 años contra los 46 pandilleros es por extorsión, planificar asesinatos y otros delitos.

Un tribunal de casos de alto impacto de Ciudad de Guatemala "dictó sentencia condenatoria contra 46 miembros" de la pandilla Barrio 18, dijo a periodistas la vocera de la Fiscalía, María José Mansilla.

La funcionaria explicó que la condena dictada el jueves surgió tras una investigación que determinó que los pandilleros cometieron extorsiones con "amenazas telefónicas" entre 2017 y 2018 en los departamentos Chimaltenango y Sacatepéquez.

Las penas mayores fueron impuestas a Gustavo Martínez, sentenciado a 178 años de prisión, y Francisco Chajón, condenado a 171 años. El resto recibió entre 4 y 97 años de cárcel.

Los pandilleros fueron encontrados culpables de delitos como extorsión, asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato, entre otros.

El pasado 7 de setiembre, el gobierno guatemalteco capturó a 24 pandilleros durante un vasto operativo con cientos de policías y militares en el popular Barrio El Gallito de la capital, utilizado por la Mara Salvatrucha para el tráfico de drogas.

Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, esta última declarada organización terrorista por Estados Unidos, se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros en Guatemala y Honduras, y quienes se niegan a pagar son asesinados.

En El Salvador son combatidas desde 2022 por un Estado de excepción que ha llevado a la cárcel a miles de presuntos pandilleros y colaboradores, pero la "guerra" del presidente Nayib Bukele contra esos grupos es criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias.

