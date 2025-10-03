NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Tesla

Millonaria demanda contra Tesla de Elon Musk tras la muerte de una adolescente en un accidente vehicular en California

octubre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Vehículos marca Tesla - Foto de referencia: AFP
La joven sufrió heridas leves en un accidente en California en noviembre, pero posteriormente murió por quemaduras e inhalación de humo al no poder escapar del Cybertruck.

La familia de una estudiante universitaria estadounidense demandó a Tesla tras su fallecimiento en un accidente de Cybertruck el año pasado, supuestamente atrapada en el vehículo debido al diseño de sus puertas, según informaron medios estadounidenses.

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos ha experimentado una escasa demanda del Cybertruck, un vehículo futurista de acero inoxidable promovido por el director ejecutivo Elon Musk, a pesar de una serie de retiradas del mercado desde su lanzamiento en 2023.

Krysta Tsukahara, de 19 años, sufrió heridas leves en un accidente en California en noviembre, pero posteriormente murió por quemaduras e inhalación de humo al no poder escapar del Cybertruck, según declararon sus padres en una demanda presentada el jueves, según informó el New York Times.

La estudiante universitaria "hoy estaría viva" si no hubiera sido tan difícil salir del vehículo en llamas, declaró su padre al periódico.

El Cybertruck "carecía de un mecanismo de apertura manual de puertas funcional, accesible y visible, de un sistema de seguridad u otro sistema redundante para la salida de emergencia", según la demanda por homicidio culposo.

Tsukahara, quien era pasajera, "sufrió un dolor inimaginable y angustia emocional" antes de su muerte, según el documento.

La camioneta tenía una puerta accionada por batería que podía abrirse en caso de accidente. El mecanismo de apertura manual de las puertas traseras se encontraba debajo de una alfombrilla de goma en el compartimento de almacenamiento de la puerta.

Los padres de Tsukahara también demandaron a la familia del conductor a principios de este año. El conductor, de 19 años, también falleció en el accidente.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. inició una investigación el mes pasado tras recibir quejas sobre el Tesla Model Y, incluyendo casos en los que un padre no pudo recuperar a un niño que se encontraba en los asientos traseros.

