Nuevo golpe para Pedro Sánchez: su esposa quedó cerca de ser enjuiciada por presunta malversación de fondos tras decisión de un juez

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quedó más cerca de ser enjuiciada luego de que este miércoles el juez que la investiga por malversación de fondos concluyera sus pesquisas y solicitara enviarla ante un jurado popular.

No obstante, esta decisión no es todavía definitiva porque es susceptible de ser recurrida.

El juez Juan Carlos Peinado considera que una funcionaria contratada por la oficina del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trabajó para Gómez en sus actividades privadas, lo cual constituiría malversación de fondos públicos.

Gómez, la funcionaria Cristina Álvarez y Francisco Martín Aguirre, quien la habría contratado cuando trabajaba en la Presidencia y ahora es el delegado del Gobierno en Madrid, todos sospechosos de malversación, también fueron citados por el juez Peinado para comunicarles su decisión.

Según el auto del juez Peinado, existe "verosimilitud de los hechos" de los que se acusa a Begoña Gómez, por lo que "pudiéramos encontrarnos ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos".

En él además se habla de "la amistad personal previa" de Gómez con Álvarez sería "la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza (...) lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados".

Por este motivo, Peinado dio por cerradas las pesquisas y propuso que el caso vaya a "juicio ante el Tribunal Del Jurado", es decir, ante un jurado popular.

Este no es el único golpe parala familia presidencial española, pues la noticia sucede un día después de que un tribunal desestimara el último recurso de David Sánchez, hermano del jefe del Gobierno, quien quedó a un paso de ser juzgado por tráfico de influencias por su contratación en 2017.

En los últimos meses Pedro Sánchez se ha visto debilitado por otras causas judiciales, una que involucra a dos antiguos cercanos colaboradores suyos, su ex número tres Santos Cerdán y su exministro de Transportes José Luis Ábalos, sospechosos de cobrar mordidas a cambio de obras públicas, y otra contra el fiscal general del Estado, nombrado por su Gobierno.