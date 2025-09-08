Presidente de Bolivia, Luis Arce, es denunciado por haber abandonado a una mujer embarazada

Este lunes se conoció que el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha sido denunciado por supuestamente haber abandonado a una mujer embarazada.

La Fiscalía boliviana confirmó la existencia de la denuncia contra el mandatario por haber abandonado a una mujer mientras estaba embarazada en 2024.

Osvaldo Tejerina, fiscal departamental de Cochabamba, localidad en donde fue interpuesta la denuncia por el delito de abandono de mujer embarazada, afirmó que “lo que se puede establecer es la existencia de una denuncia, conforme se ha advertido en algunos medios de comunicación”.

Según se ha conocido, la denunciante es una exfuncionaria de una oficina jurídica del gobierno de Arce.

En la denuncia a la que accedió la AFP, la presunta afectada señala que en 2024 informó al mandatario de 61 años que esperaba un hijo suyo.

El jefe de Estado habría negado la paternidad del bebé y también los habría dejado “completamente solos y abandonados a nuestra suerte”, se lee en la declaración realizada por la mujer ante el Ministerio Público.

Arce no se refirió este lunes directamente a la autenticidad de los hechos denunciados.

La mujer también especifica en el documento que la “primera reacción” de Arce fue preguntarle “si estaba segura de la paternidad”. “Respondí con absoluta certeza, aclarando que desde hace muchos meses antes de iniciar nuestra relación no había mantenido vínculos con ninguna otra persona”, indicó.

El mandatario le habría pedido a la mujer manejar la noticia del embarazo con discreción y reserva porque “se aproximaba un año electoral y se encontraría en campaña”.

Por su parte, el presidente Arce afirmó que se enteró de la denuncia en su contra “por medio de los medios de comunicación”. "No hemos recibido ninguna notificación sobre ese tema", añadió el gobernante, entrevistado por la prensa local.

"En cuanto llegue a nosotros, vamos a salir a defendernos con toda la normativa legal que corresponde y con nuestros abogados particulares, porque se trata de un tema personal", sentenció.

El delito de abandono de mujer embarazada tiene una pena de hasta tres años de cárcel en la legislación boliviana. El fiscal Tejerina anunció que el caso será llevado "en reserva" y evitó dar más información.

Luis Arce asumió el poder en Bolivia en 2020, de la mano del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS). Renunció a la reelección y dejará el máximo cargo del país en noviembre próximo.