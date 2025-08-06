NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Crimen

Presunto asesino serial argentino fue capturado con "huesos" en su casa: cometía los crímenes los viernes

agosto 6, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Crimen en Argentina - AFP
El sujeto de 37 años de edad fue identificado como Matías Jurado.

Un presunto asesino serial fue capturado y acusado por la justicia de Argentina por aparentemente cometer los crímenes de al menos cinco personas, a las que atacaba y mataba los viernes.

Se trata de un sujeto de 37 años de edad identificado como Matías Jurado, quien fue imputado por "homicidio calificado por ensañamiento" y asegurado de manera preventiva por cuatro meses mientras se avanza en la investigación.

Aunque Jurado solo fue imputado por uno de los asesinatos, se investiga por su presunta relación con otros cuatro homicidios. El hombre se declaró inocente.

Según informó el fiscal general de la provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, la investigación tuvo un giro importante la semana pasada cuando la Fiscalía detectó un patrón entre cinco personas desaparecidas.

El Ministerio Público analizó cámaras de seguridad y allanó el domicilio del hombre, donde encontró "huesos, sangre, pedazos de piel, e incluso una nariz", de acuerdo con el reporte del fiscal general.

Por otro lado, se conoció que en el domicilio del sujeto se encontraba un joven de 16 años que se presentó como el sobrino del dueño y quien se mostró notablemente asustado y nervioso ene el momento.

Además, lanzó una dura declaración a las autoridades que ayudaría a la indagación: "Yo quiero hablar, yo quiero contar lo que pasa", dijo.

Según el menor, su tío "salía los días viernes a la tarde y regresaba a la noche con distintas personas. Aparentemente les ofrecía trabajo y los invitaba a tomar alguna bebida en su casa".

"Yo me iba porque sabía que allí pasaban cosas malas, él los golpeaba mucho, los mataba, cortaba sus partes, las quemaba y las sacaba en bolsas de residuos", relató el joven, según dijo el fiscal de la causa, Guillermo Beller, al canal local A24.

El fiscal general Lello Sánchez aseguró que las víctimas "eran gente que deambulaba por las calles en situación de marginalidad", la mayoría adultos mayores.

Finalmente, el fiscal declaró que las investigación se encuentra en una "etapa temprana" debido a que "hay que hacer análisis de estos restos supuestamente humanos y extraerles muestras biológicas a los parientes de los desaparecidos para hacer el cotejo".

