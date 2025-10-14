NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Martes, 14 de octubre de 2025
Rehenes

Sacerdote tomó de rehenes a una joven y su familia en Cojedes por aparente motivo pasional

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Sacerdote arrestado en España - Foto por Canva
Sacerdote arrestado - Foto por Canva
Según medios locales, el hombre irrumpió con un arma de fuego a la vivienda ubicada en la parroquia Manuel Manrique en San Carlos, amenazando a la familia.

Un sacerdote identificado como Jesús Ramírez, fue detenido la noche del pasado 12 de octubre tras mantener de rehenes a una joven y su familia en el estado Cojedes.

o

Según medios locales, el hombre irrumpió con un arma de fuego a la vivienda ubicada en la parroquia Manuel Manrique en San Carlos, amenazando a la familia debido a supuestos problemas pasionales.

Los vecinos al darse cuenta de la situación alertaron a la Policía, cuyos funcionarios emprendieron una persecución y lograron detener al agresor sin registrarse heridos.

Ramírez se desempeñó como párroco de la iglesia San Pedro Apóstol en la entidad, desde 2016 hasta 2023, y actualmente es parte de la Arquidiócesis de Barquisimeto.

o

Las autoridades iniciaron las investigaciones para profundizar en el caso y determinar la responsabilidad penal; mientras que el sacerdote, que actualmente está bajo detención preventiva.

Temas relacionados:

Rehenes

Sacerdotes

Detenidos

COJEDES

Amenaza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Trump está acorralando al régimen": encuesta revela que el 86,76% de los venezolanos califica al régimen de Maduro como una organización narcoterrorista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Estados Unidos está en todo el derecho de combatir al narcotráfico”: José Daniel Ferrer sobre el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan viable es que Hamás acepte una segunda etapa de desarme en el acuerdo histórico con Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Más de Judicial

Ver más
Venezolanos que explotaban a niños
Explotación infantil

Capturan a seis venezolanos que explotaban a niños indígenas colombianos en Medellín: percibían miles de dólares en ganancias

Foto referencia de un pandillero capturado en Guatemala | AFP
Guatemala

Justicia en Guatemala condenó a 46 pandilleros a 178 años de cárcel por delitos de extorsión y asesinato

Elvis Presley - EFE
Elvis Presley

Mujer fue condenada a más de 4 años de prisión por intentar apropiarse de la casa de Elvis Presley

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Daniel Noboa

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

Reparación de celular/ Bandera de Colombia - Fotos de referencia Canva
Colombianos en el exterior

"Gracias guerrero": colombiano ocupa el segundo lugar en el Mundial de reparación de celulares

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Franja de Gaza

Petro calificó a Trump de "soberbio" y aseguró que el acuerdo entre Israel y Hamás se dio por la presión internacional, incluida la de Colombia

Emotivas palabras de María Corina Machado, tras ser galardonada con el Nobel de Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

“Con profunda gratitud recibo en nombre del pueblo de Venezuela”: María Corina Machado, tras ser galardonada con el Nobel de Paz

Richard Ríos, jugador del Benfica / FOTO: EFE
Champions League

El colombiano que se destacó en el partido de Champions League entre Benfica y Qarabag; no fue Richard Ríos

Ejército de Israel / FOTO: EFE
Israel

Israel acuerda “línea de retirada inicial” en Gaza

Tormenta Sísmica en Venezuela | Foto Canva
Sismo en Venezuela

¿Qué es una "Tormenta Sísmica" como la que se registró en Venezuela en las últimas horas?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda