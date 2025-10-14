Sacerdote tomó de rehenes a una joven y su familia en Cojedes por aparente motivo pasional
Un sacerdote identificado como Jesús Ramírez, fue detenido la noche del pasado 12 de octubre tras mantener de rehenes a una joven y su familia en el estado Cojedes.
Según medios locales, el hombre irrumpió con un arma de fuego a la vivienda ubicada en la parroquia Manuel Manrique en San Carlos, amenazando a la familia debido a supuestos problemas pasionales.
Los vecinos al darse cuenta de la situación alertaron a la Policía, cuyos funcionarios emprendieron una persecución y lograron detener al agresor sin registrarse heridos.
Ramírez se desempeñó como párroco de la iglesia San Pedro Apóstol en la entidad, desde 2016 hasta 2023, y actualmente es parte de la Arquidiócesis de Barquisimeto.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para profundizar en el caso y determinar la responsabilidad penal; mientras que el sacerdote, que actualmente está bajo detención preventiva.