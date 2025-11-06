NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Presos políticos

Secuestran a otro coordinador del partido de María Corina Machado en Zulia: Víctor González fue capturado por encapuchados

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Víctor González, coordinador de Vente Venezuela
Hasta el momento se desconocen las causas de su arresto, en medio del recrudecimiento de la represión y las detenciones políticas en el país.

Otro dirigente del partido de la líder opositora y nobel de la Paz María Corina Machado, Vente Venezuela, fue detenido en el estado Zulia.

Según denuncia la organización política, la detención de Víctor González, coordinador de en el municipio Mara, se produjo el pasado 23 de octubre cuando fue abordado por sujetos encapuchados, con armas largas y sin identificación.

"¡Pensar distinto no es un delito!", expresó Vente Venezuela a través de la cuenta en X.

Un informe de Amnistía Internacional divulgado en julio pasado indica que "las autoridades venezolanas cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil".

Además, varias oenegés y defensores de derechos humanos alertan sobre un patrón sostenido de detenciones "arbitrarias".

