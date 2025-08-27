NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Aranceles

Correo postal de México suspendió envío de paquetes a Estados Unidos debido a implementación de aranceles que comienza este viernes

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Entrega de paquete postal (Canva)
La medida se anuncia un día después de que la agencia postal de la ONU informara que los correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes al país norteamericano.

El servicio de correos de México suspendió temporalmente desde este miércoles los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos tras la decisión del gobierno de Donald Trump de gravar, a partir de este viernes, los envíos de todo el mundo hacia su país.

La medida se anuncia un día después de que la agencia postal de la ONU informara que los correos de 25 países decidieron suspender sus envíos de paquetes al país norteamericano en medio de la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles.

"Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos", detallaron en un comunicado conjunto la cancillería y el Servicio Postal mexicanos.

Añadieron que pese a la suspensión se mantiene el diálogo con autoridades estadounidenses y organismos postales internacionales con el objetivo de "definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada".

“El Gobierno de Estados Unidos, a través de la orden ejecutiva 14324, suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con valor inferior a 800 dólares. Esta medida aplica no solo para México sino a todos los países, por lo que, a partir del 29 de agosto, Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes de cualquier parte del mundo y con independencia del valor de las mercancías”, detalló el comunicado mexicano.

La orden ejecutiva dictada por Trump resuelve eliminar la exención de aranceles de la que gozaban hasta ahora los pequeños paquetes postales, es decir aquellos envíos de mercancías con un valor igual o inferior a 800 dólares.

Desde el viernes, los paquetes que lleguen a Estados Unidos serán sometidos a las mismas tasas aduaneras aplicadas a las otras importaciones provenientes de los países de origen. Por ejemplo, 15% para los países de la Unión Europea (UE) o 50% para India.

Solo los envíos entre particulares de un valor de menos de 100 dólares (86 euros) siguen exentos de derechos.

