Ya está en la cárcel en Yaracuy el hombre que quemó viva a su pareja cuando le planteó separarse

Fue puesto tras las rejas Alex Robert Blasco Gainza, el hombre de 50 años de edad, acusado de quemar viva a su pareja Roxana Parra, tras plantearle la decisión de separarse.

Blasco intentó huir el pasado 28 de septiembre, cuando en medio de una discusión con la mujer de 25 años de edad, le roció gasolina y le prendió fuego con un yesquero en la población de Aroa, estado Yaracuy, causando quemaduras en el 50% de su cuerpo.

Aunque Parra logró correr a hacia la calle y pedir ayuda, pese a que un motorizado la trasladó al centro asistencial más cercano, la trasladaron al Hospital Central de San Felipe y falleció seis días después, debido a las graves lesiones.

Funcionarios de la Policía de Yaracuy lograron su detención y tras la audiencia de presentación, la Fiscalía 13ª del estado lo imputó por la presunta comisión del delito de femicidio agravado.

El Tribunal Municipal de Control ordenó privativa de libertad contra Blasco en el Centro de Coordinación Policial de Poliyaracuy, ubicado en el municipio Bolívar.