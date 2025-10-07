NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Martes, 07 de octubre de 2025
Feminicidio

Ya está en la cárcel en Yaracuy el hombre que quemó viva a su pareja cuando le planteó separarse

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Encarcelado. (Imagen de referencia)
Encarcelado. (Imagen de referencia)
El Tribunal Municipal de Control ordenó privativa de libertad contra Blasco en el Centro de Coordinación Policial de Poliyaracuy.

Fue puesto tras las rejas Alex Robert Blasco Gainza, el hombre de 50 años de edad, acusado de quemar viva a su pareja Roxana Parra, tras plantearle la decisión de separarse.

o

Blasco intentó huir el pasado 28 de septiembre, cuando en medio de una discusión con la mujer de 25 años de edad, le roció gasolina y le prendió fuego con un yesquero en la población de Aroa, estado Yaracuy, causando quemaduras en el 50% de su cuerpo.

Aunque Parra logró correr a hacia la calle y pedir ayuda, pese a que un motorizado la trasladó al centro asistencial más cercano, la trasladaron al Hospital Central de San Felipe y falleció seis días después, debido a las graves lesiones.

Funcionarios de la Policía de Yaracuy lograron su detención y tras la audiencia de presentación, la Fiscalía 13ª del estado lo imputó por la presunta comisión del delito de femicidio agravado.

o

El Tribunal Municipal de Control ordenó privativa de libertad contra Blasco en el Centro de Coordinación Policial de Poliyaracuy, ubicado en el municipio Bolívar.

Temas relacionados:

Feminicidio

Homicidio

Detenidos

Yaracuy

Presos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No es más que una herramienta y una estrategia de campaña": congresista Lina María Garrido sobre propuesta de Constituyente de Petro en Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen de Maduro está en jaque en este momento y una intervención sería el jaque mate”: Antonio de la Cruz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémica por prohibición del lenguaje inclusivo en El Salvador: ¿acierto o desacierto?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿El diálogo entre Israel y Hamás será el principio del fin de la guerra?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia: AFP
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Sede del ICE en Nueva York - Foto: EFE
ICE

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Presos políticos - AFP
Familiares de presos políticos

“Es un año y 25 días de dolor y angustia”: el relato de la hermana de un colombiano detenido en Venezuela que pide ayuda al Gobierno Petro

Foto: The Nobel Prize
Nobel

Trío de científicos se queda con el Nobel de Medicina 2025 por sus hallazgos sobre el sistema inmune

Más de Judicial

Ver más
Maltrato

Madre y padrastro de la bebé golpeada salvajemente en Lara quedan detenidos y enfrentan cargos de trato cruel

Nirvana | Foto: AFP
Demanda

Bebé que aparece en la portada 'Nevermind' de Nirvana perdió la batalla legal contra la mítica banda de rock por explotación sexual

James Comey, exdirector del FBI - Foto EFE
FBI

"Enfrentarse a Trump tiene un precio": James Comey, exdirector del FBI, tras ser acusado por "graves delitos"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga / FOTO: EFE
Elecciones en Bolivia

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Instalaron un "despliegue" y se retiraron: Maduro en Ciudad Caribia, Delcy en Sucre y Cabello en Falcón, pero todos regresaron a Caracas y no hay patrullaje

Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad - Foto: AFP
Corte Suprema de Justicia

Expresidente Álvaro Uribe continuará su defensa en libertad, así lo dio a conocer la Corte Suprema de Justicia

Diosdado Cabello
Despliegue militar de Estados Unidos

Cabello pide pasar de la revolución pacífica a la revolución armada: "Ya verán los vendepatria que están aquí qué van a hacer"

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina - Foto: EFE
La Vinotinto

"No saben jugar fútbol, sino al béisbol": reconocido periodista mexicano arremete contra La Vinotinto de cara al crucial juego de Eliminatorias ante Colombia

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño (AFP)
Atentado a Miguel Uribe Turbay

"Descarado": duras palabras de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, al presidente Gustavo Petro

Turista - Foto de referencia Canva
Visado

Potencia mundial buscará atraer a más visitantes extranjeros ampliando la entrada al país sin visa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda