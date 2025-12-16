NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
Nicolás Maduro

A Maduro solo le quedan los insultos para atacar a María Corina Machado: "dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma"

diciembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, jefe de la dictadura de Venezuela (AFP)
Nicolás Maduro, jefe de la dictadura de Venezuela (AFP)
Carente de apoyo popular y mostrando una toma cerrada de un pequeño grupo de personas, Maduro arremetió contra líderes y opositores.

En medio de la enorme presión militar de Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela y tras la salida de María Corina Machado hacia Oslo, Noruega, en donde recibió el premio Nobel de Paz 2025, al dictador Nicolás Maduro solo le quedan los insultos para agredir a la líder democrática venezolana.

En medio de una transmisión en vivo de su programa 'Con Maduro +', el jefe del régimen venezolano y señalado líder del Cartel de los Soles, arremetió contra Machado a quien calificó de "criminal" y "demonia".

o

Carente de apoyo popular y mostrando una toma cerrada de un pequeño grupo de personas, Maduro señaló: "quiero agradecer a toda la población venezolana por su respuesta contundente y certera ante la agresión estadounidense, ante la manipulación fascista".

Esto pese a que recientes encuestas revelan un contundente rechazo hacia el régimen y apoyo al despliegue militar estadounidense contra los líderes de la dictadura.

Maduro, acorralado, apuntó contra políticos y opositores, especialmente contra la líder democrática a quien llama "sayona", de forma despectiva, haciendo referencia a un espectro perteneciente a la literatura oral del folklore venezolano.

"Ante el llamado de Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges, la sayona, David Smolansky a que se invada militarmente nuestro país", dijo.

Y agregó: "ante lo que dijo la sayona allá, que dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma, porque es una demonia”.

Sin más opciones que atacar con insultos a quienes han defendido la democracia, Maduro agregó: “odia a Venezuela, te odia a ti, manipula a sus cuatro seguidores que le quedan".

o

Posteriormente, insinuó que podría investigarla, así como ha hecho con cientos de opositores a los que ha reprimido por no alinearse con sus intereses: "Ella dijo una cosa gravísimo, que yo no se si el ministerio publico la escuchó, ella dijo que el 60% de la población venezolana está metida en narcotráfico”.

Y siguió: "demonia, criminal, yo en general no le paro nada a lo que ella hace porque ella está loca, demente de odio, pero no puedo callar".

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

María Corina Machado

Premio Nobel

Premio Nobel de la Paz

Nobel de Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Los últimos cuatro mandatos dejaron a Chile estancado”: analista sobre el giro político que llevó a Kast al poder

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Elección de Kast en Chile pone contra las cuerdas al régimen venezolano: el nuevo mandatario habló de una "cuenta regresiva" para Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump acusó al gobernador de Colorado de estar controlado por el Tren de Aragua

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

Buque petrolero incautado por Estados Unidos. (AFP)
Buque petrolero

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Política

Ver más
José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Estados Unidos

Enviado especial de Estados Unidos se reunirá con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín

Críticas a Petro por compra de aviones Gripen - Foto de referencia de EFE
Colombia

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jugadores de Estudiantes de La Plata | Foto: EFE
AFA

La AFA anunció dura sanción contra Estudiantes de La Plata por darle la espalda en el pasillo de campeones a los jugadores de Rosario Central

Cantante venezolano Miguel Moly / Micrófono - Fotos: EFE / Pexels
Canción

Reconocido cantante venezolano se desahoga en un podcast: "He dado mucho por la música de mi país, si no me han llamado para un 'Free Cover', evidentemente no me quieren"

Película navideña - Foto Canva de referencia
Estrenos

Tras el inicio de diciembre, reconocida plataforma estrena película navideña con actriz triplemente nominada al Oscar

Foto X @SGCol
Sismo en Colombia

Fuerte temblor con epicentro en Santander sacudió a Colombia durante la madrugada de este miércoles

Celebración en Haití por la clasificación al Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Marca colombiana hará presencia en el Mundial 2026: vestirá a selección que se clasificó después de 52 años de ausencia

Georgetown, Guyana - Foto: EFE
Esequibo

Embajadora advierte que Estados Unidos "defenderá" a Guyana en caso de problemas con Venezuela por el Esequibo

Selección de Venezuela en Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
La Vinotinto

Equipo inspirado en la selección de Venezuela firmó su descenso a segunda división en importante liga de Sudamérica: "Igual que La Vinotinto fracasó sin mundial"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre