A Maduro solo le quedan los insultos para atacar a María Corina Machado: "dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma"

En medio de la enorme presión militar de Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela y tras la salida de María Corina Machado hacia Oslo, Noruega, en donde recibió el premio Nobel de Paz 2025, al dictador Nicolás Maduro solo le quedan los insultos para agredir a la líder democrática venezolana.

En medio de una transmisión en vivo de su programa 'Con Maduro +', el jefe del régimen venezolano y señalado líder del Cartel de los Soles, arremetió contra Machado a quien calificó de "criminal" y "demonia".

Carente de apoyo popular y mostrando una toma cerrada de un pequeño grupo de personas, Maduro señaló: "quiero agradecer a toda la población venezolana por su respuesta contundente y certera ante la agresión estadounidense, ante la manipulación fascista".

Esto pese a que recientes encuestas revelan un contundente rechazo hacia el régimen y apoyo al despliegue militar estadounidense contra los líderes de la dictadura.

Maduro, acorralado, apuntó contra políticos y opositores, especialmente contra la líder democrática a quien llama "sayona", de forma despectiva, haciendo referencia a un espectro perteneciente a la literatura oral del folklore venezolano.

"Ante el llamado de Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges, la sayona, David Smolansky a que se invada militarmente nuestro país", dijo.

Y agregó: "ante lo que dijo la sayona allá, que dicen que tiene una vértebra rota; lo que tiene roto es el cerebro y el alma, porque es una demonia”.

Sin más opciones que atacar con insultos a quienes han defendido la democracia, Maduro agregó: “odia a Venezuela, te odia a ti, manipula a sus cuatro seguidores que le quedan".

VEA TAMBIÉN María Corina Machado sufrió grave lesión en la columna durante su salida de Venezuela hacia Noruega o

Posteriormente, insinuó que podría investigarla, así como ha hecho con cientos de opositores a los que ha reprimido por no alinearse con sus intereses: "Ella dijo una cosa gravísimo, que yo no se si el ministerio publico la escuchó, ella dijo que el 60% de la población venezolana está metida en narcotráfico”.

Y siguió: "demonia, criminal, yo en general no le paro nada a lo que ella hace porque ella está loca, demente de odio, pero no puedo callar".