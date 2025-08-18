A pesar de la derrota de la izquierda en las urnas, Evo Morales celebró el pico del voto nulo que impulsó en las elecciones bolivianas

Luego de que se conocieran los resultados de la primera vuelta en las elecciones de Bolivia, en las que los candidatos Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga obtuvieron la mayoría de los votos, el expresidente Evo Morales festejó el resultado del voto nulo.

Cabe recordar que luego de ser inhabilitado de participar en las elecciones, Morales impulsó el voto nulo en estos comicios, el cual obtuvo un histórico 19,2%, según los datos oficiales.

Las estimaciones apuntan a que más de 2 millones de bolivianos decidieron invalidar su voto en las elecciones del domingo en apoyo al expresidente.

"Nuestra protesta se hizo sentir: votamos, pero no elegimos, y el pueblo dejó claro que la democracia no puede ser reducida a un simple tránsito administrativo", comentó el exmandatario en su cuenta de X.

Para el exmandatario, sus seguidores dieron un mensaje "inequívoco", a quienes. según él, corrompieron el ejercicio político y "traicionaron a los más humildes".

"Bolivia no quiere privatización ni persecución con una justicia prebendalista; Bolivia exige recuperación económica, estabilidad, crecimiento y más democracia", enfatizó.

En contraste de estos resultados, la gran sorpresa de la jornada estuvo a cargo del candidato Rodrigo Paz, quien obtuvo la mayor votación con el 32,1% en los resultados, y detrás se encuentra Jorge 'Tuto' Quiroga, quien alcanzó el 26,8%.

Ambos se medirán el próximo 19 de octubre dejando atrás a los usuales favoritos que pertenecían al partido político del MAS.

Morales aspiraba a un cuarto mandato presidencial, pero un fallo judicial que prohíbe una nueva reelección dejaron sin piernas estos planes.



Actualmente, el expresidente reside en un pequeño poblado de la región del Trópico de Cochabamba, donde es protegido por la guardia indígena y evade una orden de captura por la presunta trata de una menor de edad mientras era presidente, acusación que ha negado enfáticamente.