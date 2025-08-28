"Tenía 15 años, pero tenía pleno conocimiento de que estaba quitándole la vida y destruyendo a una familia": congresista cuestiona sentencia contra menor que le disparó a Miguel Uribe

El joven de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe fallecido a mediados de agosto fue sentenciado este miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores, informó la Fiscalía General de la Nación.

Uribe, del partido opositor Centro Democrático, murió por heridas de bala en la cabeza tras un brutal atentado durante un acto político en Bogotá el 7 de junio, que revivió los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia.

Andrés Forero, representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático y excompañero de Uribe Turbay, habló en La Mañana de NTN24 sobre la sentencia.

"Como es un menor de edad, aquí en la legislación actual existe en cierta manera un tratamiento diferenciado, entonces, ante esa situación, prácticamente se aplica la máxima sanción", explicó Forero.

El funcionario público especificó que, así como muchos, a él también lo indignaba la decisión porque "tenía 15 años, pero estaba en pleno conocimiento de que estaba quitándole la vida a una persona y destruyendo a una familia".

Forero contó que está cursando en este momento en el Congreso de la República un proyecto de ley que precisamente busca quitar ese "trato diferenciado", pues sienten que se está "facilitando la instrumentalización de menores de edad por parte de las estructuras criminales para llevar a cabo este tipo de delitos", que calificó como "atroz".

"Esto, por ejemplo, sucede en Estados Unidos que, para cierto tipo de delitos, se trata a los menores de edad como si fueran adultos, porque se entiende que ciertos delitos, el homicidio entre ellos, pues obviamente, aunque sea un menor de edad, él estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo", señaló.

Un tribunal penal especial para menores juzgó al adolescente por intento de homicidio y porte ilegal de armas. El menor aceptó los cargos a principios de agosto, pero siete días después, Uribe falleció en el hospital.

La ley colombiana actualmente no permite modificar los cargos contra un menor una vez aceptados, por lo que fue sentenciado por tentativa de asesinato y no por homicidio.

"Las estructuras criminales, como saben que los menores tienen este tipo de tratamiento diferenciado ante la ley, pues lo suelen instrumentalizar", dijo el congresista.

Para Forero es importante que se apruebe el proyecto de ley propuesto, pues ese sería un "paso adelante" en aras de evitar el incentivo que las organizaciones criminales pueden encontrar en la instrumentalización de menores de edad.

"Lo que nosotros queremos de parte de las autoridades, más allá de lo que pasó con el sicario, es que se sepa la verdad, quién es el responsable intelectual, quién es el autor intelectual del magnicidio de Miguel Uribe", indicó Forero.

El político cree que "quedan algunas dudas sobre la forma en que han procedido las autoridades" e instó a la Fiscalía a que se comprometa a dar con el paradero de los responsables intelectuales.

"Lo que está sucediendo con el Gobierno de Gustavo Petro nos está retrocediendo a un pasado oscuro que creíamos haber superado. Es un magnicidio que no se daba en Colombia desde hace 30 años y lamentablemente lo que estamos padeciendo en este momento no tiene una explicación clara. Al Gobierno y, sobre todo, a la Fiscalía, le ha faltado claridad", concluyó de cara a las elecciones del próximo año en el país.