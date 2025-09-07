Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

El próximo 19 de octubre será un día crucial para Bolivia en unas elecciones presidenciales en las que la gente tendrá la oportunidad de elegir entre Rodrigo Paz, heredero de Evo Morales o Jorge 'Tuto' Quiroga un líder capaz y honesto, respetado en el mundo libre.

VEA TAMBIÉN Estos son los horarios de los partidos de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en la que Venezuela y Bolivia se pelean el repechaje o

Para analizar este tema estuvo en Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez, el periodista y escritor Nehomar Hernández, quien aseguró que Bolivia tiene una oportunidad histórica para cambiar su rumbo y calificó al candidato Paz como una “incógnita política”.

“En juego está echar una palada de tierra sobre dos décadas de fracaso del fallido modelo impuesto por el socialismo en Bolivia. Estamos en presencia de una oportunidad histórica y única para un país que poco analizamos en la región, que subestimamos muchísimo pero que está dando de qué hablar tras el resultado de la primera vuelta presidencial”, aseveró.

“Rodrigo Paz ha sido una incógnita política en estas elecciones… Es una apuesta colmada de incertidumbres”, complementó el invitado.