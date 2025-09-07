NTN24
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Domingo, 07 de septiembre de 2025
Elecciones en Bolivia

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

septiembre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
El próximo 19 de octubre se definirá al nuevo presidente de los bolivianos entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga.

El próximo 19 de octubre será un día crucial para Bolivia en unas elecciones presidenciales en las que la gente tendrá la oportunidad de elegir entre Rodrigo Paz, heredero de Evo Morales o Jorge 'Tuto' Quiroga un líder capaz y honesto, respetado en el mundo libre.

o

Para analizar este tema estuvo en Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez, el periodista y escritor Nehomar Hernández, quien aseguró que Bolivia tiene una oportunidad histórica para cambiar su rumbo y calificó al candidato Paz como una “incógnita política”.

En juego está echar una palada de tierra sobre dos décadas de fracaso del fallido modelo impuesto por el socialismo en Bolivia. Estamos en presencia de una oportunidad histórica y única para un país que poco analizamos en la región, que subestimamos muchísimo pero que está dando de qué hablar tras el resultado de la primera vuelta presidencial”, aseveró.

“Rodrigo Paz ha sido una incógnita política en estas elecciones… Es una apuesta colmada de incertidumbres”, complementó el invitado.

Temas relacionados:

Elecciones en Bolivia

Rodrigo Paz

Jorge Tuto Quiroga

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Nicolás Maduro/ Aviones de combate F-35 - Fotos AFP de referencia
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

TPS | Foto: AFP
TPS

Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

Más de Política

Ver más
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: X
María Corina Machado

Machado advierte que los "pocos" aliados de Maduro tienen "horas" para tomar una decisión

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Maduro

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Donald Trump

Trump afirma que volvió a hablar con Putin después de reunirse con Zelenski en la Casa Blanca

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Familias de presos políticos en Venezuela piden por la libertad de sus allegados - Foto: EFE
Presos

"Venimos advirtiendo de un desbordamiento de la represión; acá se persigue prácticamente a todo el mundo": coordinador jurídico de Provea sobre presos políticos en Venezuela

Nicolás Maduro - Carlos Gimenez (AFP)
Régimen de Maduro

"Chavistas, enchufados y testaferros del régimen que están infiltrados en EE. UU. ya están siendo identificados": congresista republicano Carlos Gimenez

Las profesiones que con el tiempo serían reemplazadas por la IA - Foto referencia: Canva
Inteligencia Artificial

Las profesiones que con el tiempo serían reemplazadas, según el más reciente estudio de Microsoft

Frontera entre Perú y Colombia - AFP
Frontera

"Hay que volver a restablecer la frontera en este tramo": analista sobre tensión diplomática entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa en el río Amazonas

Serguéi Lavrov (EFE)
Rusia

Polémica previa a la reunión Putin-Trump: canciller ruso llegó a Alaska con una sudadera de la URSS

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Despliegue militar

Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas

La confianza de Vincent Kompany, DT del Bayern, hacia Luis Díaz - Fotos: AFP
Luis Díaz

“La energía que muestra a diario es contagiosa”: expresó Kompany, entrenador del Bayern Múnich, sobre Luis Díaz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano