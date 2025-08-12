NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Martes, 12 de agosto de 2025
Tensión

Congresista peruana buscará declarar a Daniel Quintero persona non grata por colocar bandera de Colombia en la isla de Santa Rosa

agosto 12, 2025
Por: Luis Cifuentes
Isla Santa Rosa de Loredo, Perú - Foto: EFE
Isla Santa Rosa de Loredo, Perú - Foto: EFE
El hecho originó un duro pronunciamiento por parte del gobierno peruano.

La tensión diplomática entre Colombia y Perú por cuenta del reclamo del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la isla de Santa Rosa de Loredo en el Amazonas sigue en aumento.

Este lunes, las autoridades peruanas rechazaron de manera enfática la colocación de una bandera colombiana en la isla del Amazonas al asegurar que “distrae los esfuerzos de cooperación” entre ambos países en medio del conflicto surgido en los últimos días por el reclamo de Colombia sobre la pequeña isla, donde viven unas 3.000 personas.

Este martes, un día después de que apareciera la bandera gigante en ese territorio bajo control de las autoridades peruanas, se conoció que el responsable fue un precandidato presidencial de cara a las elecciones en Colombia de 2026.

o

Se trata de Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y quien semanas atrás oficializó su intención de ser candidato a la presidencia de Colombia para las elecciones del próximo año.

A través de sus redes sociales, Quintero divulgó el video del momento en el que coloca la bandera en la isla Chinería de jurisdicción peruana.

En las imágenes se puede observar el momento en el que Quintero viaja por el río Amazonas en una pequeña embarcación y luego se baja en el territorio peruano para colocar la bandera tricolor gigante.

De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú, ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente así lo haré”, dice mientras realiza el polémico acto de colocar la bandera.

“Orgulloso de mi patria es mi bandera y la izo aquí, en la isla Santa Rosa para declararla como lo que es: territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende”, agrega.

o

Cabe recordar que Quintero Calle es un político afín al gobierno de Gustavo Petro dado que mientras era alcalde de Medellín apoyó su candidatura a la presidencia en 2022.

El gobierno peruano rechazó este lunes el izamiento de la bandera colombiana en su territorio y una congresista de ese país presentó este martes una moción en el Legislativo para declarar persona non grata al precandidato colombiano.

La congresista del partido Fuerza Popular, Patricia Juárez, mostró su rechazo al acto de Quintero e hizo el llamado al Congreso para atender la moción propuesta.

La respuesta de la Cancillería de Perú

“En la fecha, el Gobierno del Perú ha tomado conocimiento con preocupación de la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería -distrito de Santa Rosa de Loreto- que constituye territorio soberano peruano”, comenzó diciendo la Cancillería peruana en un comunicado difundido.

“Este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona. Acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países”, agregó.

Temas relacionados:

Tensión

Soberanía

Gustavo Petro

Daniel Quintero

Relaciones diplomáticas

Perú

Amazonas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Seguimos reciclando ciclos de violencia": Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara y Azucena Liévano hablan tras magnicidio de Miguel Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Organización venezolana en Massachusetts demanda al gobierno de Estados Unidos por eliminación del parole otorgado a migrantes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro y Álvaro Uribe (EFE)
Álvaro Uribe

Presidente Petro sugiere que Uribe puede ir a la JEP tras fallo y el expresidente le responde: “cuando aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Maduro

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Donald Trump y Vladímir Putin - EFE
Encuentro entre Putin y Trump

¿Qué se espera del encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Logo de la petrolera Chevron - Foto: EFE
Chevron

Gobierno de Trump da luz verde a Chevron para reanudar extracción de petróleo en Venezuela, según The Wall Street Journal

Selecciones femeninas de Colombia y Argentina en la Copa América Femenina de Ecuador 2025 - Foto AFP
Copa América Femenina

Selección Colombia da fuerte 'batacazo' tras vencer a Argentina y se clasifica a la final de la Copa América Femenina y a los Juegos Olímpicos de 2028

Colombia y Brasil jugarán la final de la Copa América Femenina este sábado 2 de agosto. (EFE)
Copa América Femenina

La Copa América difunde imágenes del nuevo trofeo moderno y lleno de curvas que será entregado a campeonas de final entre Brasil y Colombia

Arqueros de la selección Colombia David Ospina, Kevin Mier y Camilo Vargas | Foto: AFP
Selección Colombia

Portero de la selección Colombia recibió histórica y “humillante” goleada; recibió casi una docena de goles en 45 minutos

Barcelona, España - Foto: EFE
Turismo

Importante ciudad europea toma drástica decisión para reducir la masificación turística: en esto afectará a los viajeros

Claudia Sheinbaum, presidente de México - Foto: EFE
Recompensa por Maduro

"Si tienen alguna prueba que la muestren": gobierno mexicano sobre nexos de Maduro con el cártel de Sinaloa

Selección de Venezuela en el partido ante Uruguay por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

El espectacular golazo de globito de jugador de La Vinotinto en torneo internacional: "El distinto"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano