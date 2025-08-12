Congresista peruana buscará declarar a Daniel Quintero persona non grata por colocar bandera de Colombia en la isla de Santa Rosa

La tensión diplomática entre Colombia y Perú por cuenta del reclamo del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la isla de Santa Rosa de Loredo en el Amazonas sigue en aumento.

Este lunes, las autoridades peruanas rechazaron de manera enfática la colocación de una bandera colombiana en la isla del Amazonas al asegurar que “distrae los esfuerzos de cooperación” entre ambos países en medio del conflicto surgido en los últimos días por el reclamo de Colombia sobre la pequeña isla, donde viven unas 3.000 personas.

Este martes, un día después de que apareciera la bandera gigante en ese territorio bajo control de las autoridades peruanas, se conoció que el responsable fue un precandidato presidencial de cara a las elecciones en Colombia de 2026.

Se trata de Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y quien semanas atrás oficializó su intención de ser candidato a la presidencia de Colombia para las elecciones del próximo año.

A través de sus redes sociales, Quintero divulgó el video del momento en el que coloca la bandera en la isla Chinería de jurisdicción peruana.

En las imágenes se puede observar el momento en el que Quintero viaja por el río Amazonas en una pequeña embarcación y luego se baja en el territorio peruano para colocar la bandera tricolor gigante.

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú, ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente así lo haré”, dice mientras realiza el polémico acto de colocar la bandera.

“Orgulloso de mi patria es mi bandera y la izo aquí, en la isla Santa Rosa para declararla como lo que es: territorio colombiano. Viva Colombia, Colombia se defiende”, agrega.

Cabe recordar que Quintero Calle es un político afín al gobierno de Gustavo Petro dado que mientras era alcalde de Medellín apoyó su candidatura a la presidencia en 2022.

El gobierno peruano rechazó este lunes el izamiento de la bandera colombiana en su territorio y una congresista de ese país presentó este martes una moción en el Legislativo para declarar persona non grata al precandidato colombiano.

La congresista del partido Fuerza Popular, Patricia Juárez, mostró su rechazo al acto de Quintero e hizo el llamado al Congreso para atender la moción propuesta.

La respuesta de la Cancillería de Perú

“En la fecha, el Gobierno del Perú ha tomado conocimiento con preocupación de la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería -distrito de Santa Rosa de Loreto- que constituye territorio soberano peruano”, comenzó diciendo la Cancillería peruana en un comunicado difundido.

“Este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona. Acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas de ambos países”, agregó.