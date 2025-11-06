NTN24
Jueves, 06 de noviembre de 2025
Bolivia

Expresidente de Bolivia Jeanine Áñez salió de prisión tras más de cuatro años encerrada por presunto golpe de Estado

noviembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Áñez fue encarcelada en 2021 y condenada el año siguiente a 10 años de cárcel por el delito de "resoluciones contrarias a la ley".

La expresidente de Bolivia Jeanine Áñez recobró su libertad este jueves tras estar recluida por más de cuatro años y medio por un presunto golpe de Estado. La exfuncionaria fue captada abandonando el centro de reclusión en La Paz luego de que su sentencia fuera anulada por el Tribunal Supremo de Justicia.

De 58 años y abogada de profesión, Áñez fue encarcelada en 2021 y condenada el año siguiente a 10 años de cárcel por el delito de "resoluciones contrarias a la ley" tras ser acusada de asumir ilegalmente la Presidencia luego de la renuncia de Evo Morales en 2019.

"Jamás hubo un golpe de Estado (...). Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria", dijo con un altavoz a la puerta del centro penitenciario.

El miércoles 5 de noviembre de 2025, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, ordenó su puesta en libertad "en el día" tras ser anulada la sentencia de 10 años de prisión.

La exmandataria boliviana, quien catalogó su caso como una injusticia, abandonó el penal de mujeres de La Paz a las 14:58 GMT, mientras ondeaba una bandera boliviana ante el recibimiento de sus familiares y seguidores.

“Ha sido un tiempo muy duro, muy doloroso, pero esto me ha enseñado a tener la fuerza de la resiliencia y toda esta experiencia tan dolorosa, no solamente para mí, para mis hijos, para mi familia que lo sufrieron conmigo, que llevaron este calvario durante estos casi cinco años de encierro injusto, donde me trataron como a una verdadera delincuente”, añadió.

Tras las elecciones de 2019, en las que Morales salió reelecto en medio de acusaciones de fraude de la oposición, el país latinoamericano se hundió en una crisis social con protestas masivas que posteriormente llevaron a la renuncia del mandatario.

En ese entonces, Añez se desempeñaba como parlamentaria y segunda vicepresidenta del Senado y asumió el poder en noviembre de 2019 durante una sesión en la que no participó el oficialismo. Su mandato se extendió hasta el año 2020, cuando fue relevada por Luis Arce.

Al salir de la cárcel, la expresidenta insistió en que no hubo golpe de Estado: "Lo que hubo fue un fraude electoral que nos llevó a todos los bolivianos a reclamar nuestro derecho a que los votos sean respetados", dijo.

