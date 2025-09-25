NTN24
Despliegue militar de Estados Unidos

Cuba sólo daría su apoyo político a Maduro frente a una guerra con EE.UU.: "Estamos muy preocupados"

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío - AFP
El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío - AFP
El diplomático recalcó que la solidaridad de La Habana con Caracas se enmarca en lo político y diplomático.

El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, descartó que La Habana se sume a una confrontación militar con Estados Unidos para defender a la administración de Nicolás Maduro.

o

"Si Estados Unidos va a la guerra con cualquier país de América Latina, Cuba le dará su pleno apoyo político", aseguró.

No obstante aseguró que Maduro tiene su "pleno apoyo político" de llegar a un escenario armado.

Fernández de Cossío, quien asistió a la Asamblea General de la ONU, en una entrevista para el medio Zeteo calificó como "muy preocupantes" las amenazas del presidente Donald Trump contra el régimen chavista.

Advirtió que "se trata de una amenaza a una nación hermana de América Latina" que representa un peligro para "todo el continente, toda la región".

o

Al ser repreguntado, si el apoyo sería solo político, el vicecanciller cubano ratificó: "No vamos a la guerra con Estados Unidos", añadió.

El diplomático recalcó la solidaridad de La Habana con Caracas enmarcada en lo político y diplomático. "Básicamente es nuestro apoyo, nuestra solidaridad política. Estamos muy preocupados. Es una postura irresponsable creer que se puede amenazar a Venezuela sin causar una gran cantidad de pérdida de vidas".

