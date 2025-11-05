NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

noviembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
El "shutdown" estalló cuando el Congreso no logró aprobar un proyecto de ley para mantener financiados los departamentos y agencias federales después del 1 de octubre.

Este miércoles, el cierre que afecta al gobierno de Estados Unidos batió el récord del más largo de la historia, y sin algún indicio de acuerdo sobre el presupuesto nacional entre republicanos y demócratas.

El "shutdown" entró en su día 36 y superó así la marca anterior de 2019, precisamente durante el primer período en la Casa Blanca del magnate republicano.

Las cifras son preocupantes: seis semanas de cierre dejan 1,4 millones de empleados del sector público sin cobrar su sueldo, mientras que trabajadores "esenciales" como los controladores aéreos o las fuerzas de seguridad, han debido seguir trabajando sin pago.

o

Sin embargo, en los aeropuertos se cocina una situación crítica. El secretario de Transporte, Sean Duffy, alertó que podría verse obligado a cerrar parcialmente el espacio aéreo ante la falta de personal.

"Así que si nos llevan a una semana a partir de hoy, demócratas, verán un caos masivo... verán retrasos masivos en los vuelos", advirtió el funcionario.

Pero no son solo los aeropuertos, pues los programas de asistencia social también se han visto afectados. Trump afirmó el martes que la ayuda alimentaria de la que dependen millones de estadounidenses se distribuirá solo después de que reabra el gobierno, sin embargo, también otorgó beneficios parciales.

"Los beneficiarios de la ayuda deben entender que se necesitará tiempo para recibir este dinero, porque los demócratas han puesto al gobierno en una posición insostenible", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El "shutdown" estalló cuando el Congreso no logró aprobar un proyecto de ley para mantener financiados los departamentos y agencias federales después del 1 de octubre, mismo día en que comenzó el nuevo año fiscal.

o

Aunque los líderes de ambos lados han mostrado poco interés en comprometerse, ha habido señales de negociación entre los moderados.

En medio de la crisis y la preocupación de la ciudadanía, el martes Trump pidió explícitamente a los republicanos que utilicen el "arma nuclear" legislativa: eliminar la barrera mínima de 60 votos en el Senado, lo que se conoce como el filibusterismo, para pasar por encima de la oposición demócrata.

"Terminen con el filibusterismo ahora, acaben con el ridículo cierre ya y, lo más importante, aprueben todas las maravillosas políticas republicanas con las que hemos soñado durante años, pero que nunca hemos logrado", aseguró Trump en redes sociales.

Temas relacionados:

Gobierno de Estados Unidos

Cierre de Gobierno

Donald Trump

Partido Demócrata

Partido Republicano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Portaviones USS Gerald Ford (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Colombia

Álvaro Uribe advierte que las "alianzas con la tiranía de Venezuela" podrían convertir a Colombia en una amenaza para los Estados Unidos

Zohran Mamdani - Donald Trump - Andrew Cuomo (AFP)
Nueva York

Nueva York va a las urnas para elegir a su próximo alcalde con un socialista musulmán como favorito y entre amenazas de Trump

Funeral de Carlos Manzo (EFE)
Asesinatos en México

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
Perú

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

Más de Política

Ver más
José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
Perú

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

Congresistas republicanos de EE. UU. -EFE
Petro en Lista Clinton

"Trump no tolerará a quienes participan en el tráfico de drogas": así reaccionan sectores políticos de EE. UU. y Colombia a inclusión de Petro en la lista Clinton

Carlos Antonio Giménez, congresista republicano e Iván Cepeda, senador colombiano – Foto EFE
Carlos A. Giménez

Congresista estadounidense arremete contra Iván Cepeda al recordar mensaje en el que aseguraba que Maduro era digno sucesor de Chávez: "Mucho ojo"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Perkins Rocha - AFP
Detenciones arbitrarias

Esposa de Perkins Rocha relató en NTN24 cómo fue el reencuentro con el opositor tras más de un año de detención arbitraria en Venezuela

Plantel del Barcelona | Foto: EFE
LaLiga

LaLiga anunció la cancelación del partido del Villarreal contra el Barcelona que se iba a disputar en Miami

José Jeri - Betssy Chávez - Claudia Sheinbaum (EFE)
Perú

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

Iglesia bandalizada
Iglesia Católica

Pintan grafitis en iglesia de San Juan de los Morros con amenazas de muerte contra el sacerdote

Doctor Fernández y Baltazar Porras
Presos políticos en Venezuela

Imputaron "traición a la patria" al médico que felicitó públicamente a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

España | Foto EFE
España

España rompe el silencio y admite el "dolor" de la conquista en los pueblos originarios de América

Manuel Finol
Detenciones arbitrarias

Régimen de Maduro detiene a Manuel Finol, miembro de Amnistía Internacional en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda