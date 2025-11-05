NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani, socialista musulmán de 34 años, es el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York

noviembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Mamdani, legislador estatal de Nueva York por Queens, se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos.

El martes Nueva York eligió como su nuevo alcalde al socialista musulmán Zohran Mamdani, un nuevo triunfo para los demócratas que se suma a dos importantes gobernaciones estatales, una advertencia temprana al presidente Donald Trump antes de las elecciones intermedias de 2026.

La victoria de Mamdani ocurre en medio de fuertes ataques a sus políticas y a su confesión religiosa por parte del presidente republicano Donald Trump.

o

Mamdani, legislador estatal de Nueva York por Queens, se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos.

El alcalde electo dijo el martes que su triunfo muestra el camino para "derrotar" al presidente Trump.

"Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", dijo Mamdani en un discurso de victoria. "En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz", dijo.

Mamdani, nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense desde 2018, será el primer alcalde musulmán de Nueva York al asumir su cargo en enero.

Los demócratas también ganaron las gobernaciones en Virginia y Nueva Jersey, un resultado que sugiere un cambio en el ánimo político del país, que en 2026 irá a las urnas con el control del Congreso en juego.

o

Por su parte, Trump había hecho una intervención de última hora en medio de los comicios para calificar a Mamdani de "enemigo de los judíos".

"¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!", escribió Trump en Truth Social.

Tras conocer los resultados, el magnate republicano se sacudió del revés electoral republicano desde esa misma plataforma.

"'Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche', según encuestadores", escribió el presidente.

Temas relacionados:

Alcalde de Nueva York

Nueva York

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Marco Rubio/ Ataque a presunta narcolancha en el Caribe - Fotos AFP
Marco Rubio

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Elecciones locales en EE. UU. - Foto: referencia Canva
Elecciones en Estados Unidos

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Yon Goicoechea, dirigente nacional de Voluntad Popular,. (EFE)
Régimen de Maduro

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Papa León XIV sobre la tensa situación de EE. UU. y Venezuela - Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

El papa León XIV se pronunció sobre el despliegue de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Con la violencia no ganamos"

Más de Política

Ver más
La demócrata Abigail Spanberger, ganadora en elecciones de gobernación en Virginia. (AFP)
Elecciones

Demócratas ganaron las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey en primera prueba electoral de Trump tras el inicio de su segundo mandato

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump y Lula conversaron telefónicamente y acordaron tener una reunión diplomática

Nicolás Maduro
Asamblea General de la ONU

Régimen de Maduro celebra que expertos de la ONU condenaran las acciones militares de EE.UU. en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Guardia Nacional en Portland | Foto: AFP
Gobierno de Estados Unidos

Tribunal en Estados Unidos bloqueó despliegue de la Guardia Nacional ordenada por Trump en Portland

Partido de Gales contra Bélgica | Foto: AFP
Mundial 2026

Insólito: partido entre Gales y Bélgica por las eliminatorias europeas por el Mundial de 2026 tuvo que ser interrumpido por invasión de una rata

Presos políticos en Venezuela

Familia del periodista Joan Camargo introdujo habeas corpus tras más de tres días desaparecido

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Desaparición

Hallan muerto a tachirense que había alertado a su familia de que era víctima de extorsión

Conmemoración del segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel - AFP
Aniversario ataque de Hamás a Israel

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Feminicidio

Imputan femicidio agravado, violencia sexual y homicidio con alevosía al nuevo "monstruo de Mamera"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda