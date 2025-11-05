Zohran Mamdani, socialista musulmán de 34 años, es el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York

El martes Nueva York eligió como su nuevo alcalde al socialista musulmán Zohran Mamdani, un nuevo triunfo para los demócratas que se suma a dos importantes gobernaciones estatales, una advertencia temprana al presidente Donald Trump antes de las elecciones intermedias de 2026.

La victoria de Mamdani ocurre en medio de fuertes ataques a sus políticas y a su confesión religiosa por parte del presidente republicano Donald Trump.

Mamdani, legislador estatal de Nueva York por Queens, se autodenomina socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos.

El alcalde electo dijo el martes que su triunfo muestra el camino para "derrotar" al presidente Trump.

"Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", dijo Mamdani en un discurso de victoria. "En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz", dijo.

Mamdani, nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense desde 2018, será el primer alcalde musulmán de Nueva York al asumir su cargo en enero.

Los demócratas también ganaron las gobernaciones en Virginia y Nueva Jersey, un resultado que sugiere un cambio en el ánimo político del país, que en 2026 irá a las urnas con el control del Congreso en juego.

Por su parte, Trump había hecho una intervención de última hora en medio de los comicios para calificar a Mamdani de "enemigo de los judíos".

"¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani (...) es un estúpido!", escribió Trump en Truth Social.

Tras conocer los resultados, el magnate republicano se sacudió del revés electoral republicano desde esa misma plataforma.

"'Trump no estaba en la boleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche', según encuestadores", escribió el presidente.