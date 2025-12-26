NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Violencia en México

“El asesinato político nuevamente se ha insertado por los puestos de poder en México”: experto frente a la crítica situación de violencia

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Violencia política azota México - Foto referencia: AFP
Violencia política azota México - Foto referencia: AFP
El analista político y consultor en seguridad David Saucedo habló con el programa La Tarde de NTN24 sobre el incremento de la violencia política y el incremento del narcotráfico que vienen azotando a México.

México vive una gran crisis de violencia política, la cual en lo corrido de 2025 cobró la vida de cerca de siete alcaldes, los cuales han sido asesinados en medio de la arremetida de las bandas criminales dedicadas a la producción de drogas.

Estos hechos han dejado ver la fragilidad de la nación mexicana liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir los grupos dedicados al crimen organizado. Una situación que viene despertando preocupación debido a las últimas denuncias en las que se ha llegado a relacionar a integrantes del partido de gobierno (Morena) con grupos dedicados al narcotráfico.

Frente a esto, el programa La Tarde de NTN24 conversó con David Saucedo, analista político y consultor en seguridad, quien dio su análisis respecto al incremento de violencia en su país.

“El asesinato político nuevamente se ha insertado por los puestos de poder en México después de una época de estabilidad en donde el sistema autoritario había erradicado el asesinato político”, indicó.

o

Para el experto, los carteles de droga han tomado mucha más fuerza, al punto que han “conquistado espacios de poder en distintas regiones de México”, al punto que se han “infiltrado en los distintos niveles de gobierno municipal, estatal y federal”.

Un hecho que “al hacerlo comienzan a atacar integrantes de la élite política que se oponen a sus proyectos criminales; de igual manera, comienzan a respaldar partidos y candidatos que son afines a sus estrategias delictivas”, señaló Saucedo.

De acuerdo con el analista político, los carteles mexicanos tienen tres estrategias para ampliar sus dominios territoriales: “El primer término, el combate armado, combatiendo hacia otros grupos del narcotráfico; el segundo término, sinergias que se establecen con mafias locales más pequeñas para ir formando macrocarteles; y finalmente, la participación política; es decir, financiar candidatos que, una vez siendo electos, los respalden en sus proyectos criminales”.

Según David Saucedo, “Muchos políticos y jefes policiacos, jefes militares, lamentablemente son asesinados no porque estén combatiendo la penetración del narcotráfico, sino porque generaron una alianza con un grupo rival y el grupo contrario los identificó y decidió apartarlos del camino”.

Temas relacionados:

Violencia en México

Narcotráfico

Lucha contra las drogas

Política

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El asesinato político nuevamente se ha insertado por los puestos de poder en México”: experto frente a la crítica situación de violencia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Mi madre se encuentra en riesgo por su condición de salud": hija de preso político en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Política

Ver más
Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Gustavo Petro y José Antonio Kast | Foto: AFP
Gustavo Petro

Presidente Petro arremete contra José Antonio Kast, mientras que otros mandatarios de izquierda lo felicitan por su victoria en Chile

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos | Foto: EFE
Registraduría

Registraduría Nacional de Colombia anunció la inclusión de las categorías ‘trans’ y ‘no binario’ en los documentos de identidad

Avión de Air Europa - Foto de referencia: AFP
Vuelos cancelados

Air Europa extiende la fecha de cancelación de vuelos a Venezuela

Yeferson Soteldo, jugador venezolano de Fluminense y La Vinotinto - Foto: EFE
Yeferson Soteldo

Gol de jugador de La Vinotinto tras más de un año de sequía genera reacciones: "Cuando se dedica a jugar fútbol y no a hacer TikToks, la rompe"

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Estados Unidos y Maduro

Terminó la reunión de Trump con su equipo de seguridad nacional sobre Venezuela en la Casa Blanca

Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Daniel Peretz, arquero del Hamburgo / FOTO: EFE
Fútbol

La sensacional y poco usual doble atajada que se dio en una tanda de penaltis en la Copa de Alemania: “cualquier otro se desconcentra”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre