“El asesinato político nuevamente se ha insertado por los puestos de poder en México”: experto frente a la crítica situación de violencia

México vive una gran crisis de violencia política, la cual en lo corrido de 2025 cobró la vida de cerca de siete alcaldes, los cuales han sido asesinados en medio de la arremetida de las bandas criminales dedicadas a la producción de drogas.

Estos hechos han dejado ver la fragilidad de la nación mexicana liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir los grupos dedicados al crimen organizado. Una situación que viene despertando preocupación debido a las últimas denuncias en las que se ha llegado a relacionar a integrantes del partido de gobierno (Morena) con grupos dedicados al narcotráfico.

Frente a esto, el programa La Tarde de NTN24 conversó con David Saucedo, analista político y consultor en seguridad, quien dio su análisis respecto al incremento de violencia en su país.

“El asesinato político nuevamente se ha insertado por los puestos de poder en México después de una época de estabilidad en donde el sistema autoritario había erradicado el asesinato político”, indicó.

Para el experto, los carteles de droga han tomado mucha más fuerza, al punto que han “conquistado espacios de poder en distintas regiones de México”, al punto que se han “infiltrado en los distintos niveles de gobierno municipal, estatal y federal”.

Un hecho que “al hacerlo comienzan a atacar integrantes de la élite política que se oponen a sus proyectos criminales; de igual manera, comienzan a respaldar partidos y candidatos que son afines a sus estrategias delictivas”, señaló Saucedo.

De acuerdo con el analista político, los carteles mexicanos tienen tres estrategias para ampliar sus dominios territoriales: “El primer término, el combate armado, combatiendo hacia otros grupos del narcotráfico; el segundo término, sinergias que se establecen con mafias locales más pequeñas para ir formando macrocarteles; y finalmente, la participación política; es decir, financiar candidatos que, una vez siendo electos, los respalden en sus proyectos criminales”.

Según David Saucedo, “Muchos políticos y jefes policiacos, jefes militares, lamentablemente son asesinados no porque estén combatiendo la penetración del narcotráfico, sino porque generaron una alianza con un grupo rival y el grupo contrario los identificó y decidió apartarlos del camino”.