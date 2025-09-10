El expresidente Álvaro Uribe planea volver al Congreso de Colombia en 2026, según el director del partido Centro Democrático

El director del Partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, confirmó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez volverá a aspirar al Congreso en las elecciones legislativas del 2026 en Colombia.

Durante un encuentro con la prensa, Vallejo aseguró que, si la situación jurídica se lo permite, el exmandatario será el número 25 en la lista cerrada al Senado que presentará el partido.

“Es el único que tenemos fijo en la lista (...) El presidente Uribe es el número 25 de la lista cerrada al Senado por el Centro Democrático y tendremos un comité evaluador que le recomendará al partido el orden”, aseguró.

Vallejo aseguró que para la lista cerrada se tendrán en cuenta algunos factores como la formación académica, la reputación, la honorabilidad, la capacidad de representación regional, su vínculo e identificación con los principios del partido, entre otras.

“Queremos decirle al país que el Centro Democrático tendrá la enorme responsabilidad de liderar la lista que va a contribuir a la recuperación de Colombia”, añadió, recalcando que el único puesto fijo que se tiene hasta el momento es el del expresidente Uribe.

Al ser consultado si Uribe aceptó dicha propuesta, Vallejo indicó que fue él quien tuvo la iniciativa. “No es que la haya aceptado, él fue el que la propuso (...) obviamente para el partido es un honor”, dijo.

Finalmente, el director del partido político dijo que el exmandatario está comprometido con los candidatos presidenciales de cara a las elecciones presidenciales del próximo año y que su colectivo tendrá una representación en los comicios presidenciales.

VEA TAMBIÉN Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador o

Álvaro Uribe, quien gobernó al país durante dos periodos entre 2002 y 2010, recientemente recibió condena en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Aunque el exmandatario fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria inmediata, la medida de cárcel fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá que falló una tutela a su favor.

Tras esa decisión, Uribe quedó en libertad mientras el fallo de culpabilidad es revisado ahora en segunda instancia.