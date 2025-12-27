"El suroccidente del país está viviendo una crisis, precisamente por la fracasada 'Paz Total'": gobernadora del Valle del Cauca, Colombia

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca y Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, hablaron frente a las cámaras de NTN24 respecto a puntos claves en los departamentos que dirigen, entre ellos, la seguridad.

Sobre este tema, Toro mencionó: “Esa problemática la tenemos en todo Colombia, el suroccidente del país está viviendo una crisis, precisamente por la fracasada ‘Paz Total’”.

A su turno, Matiz complementó: “En el Tolima nosotros enfrentamos a grupos (criminales) como las disidencias de las FARC... Hemos hecho unas acciones muy fuertes para neutralizarlos”.

Ambas funcionarias públicas ofrecieron dichas declaraciones en el último programa del año del espacio periodístico dirigido y presentado por Juan Lozano.