NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

“Es una consecuencia de su imprudencia”: Reacciones a la decisión de EE. UU. de revocarle la visa al presidente Petro

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Partidos políticos de oposición rechazan la postura de Gustavo Petro ante la descertificación de los EE. UU. - Foto: EFE
Partidos políticos de oposición rechazan la postura de Gustavo Petro ante la descertificación de los EE. UU. - Foto: EFE
El Departamento de Estado decidió revocarle la visa al mandatario colombiano por inicitar a los solados a desobedecer al presidente Trump.

El Gobierno de Estados Unidos determinó revocarle la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que este viernes en un acto público en las calles de Nueva York instará a “los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”.

“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, fueron las palabras del mandatario colombiano.

o

Ante esto, la respuesta del gobierno Trump fue revocarle la visa a Petro: “Hoy temprano, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”.

Esta decisión generó diferentes reacciones por parte de los políticos colombianos, tanto de los opositores al gobierno como de sus miembros:

Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE.UU., muestra una conducta irracional. Razón tenía Martin Luther King: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda.”, expresidente Iván Duque.

Lo advertimos, Petro no solo destruye a Colombia, ahora se dedica a incendiar la relación con EE. UU. Su llamado a la violencia confirma lo que siempre ha sido, un agitador irresponsable, no un estadista. Colombia merece un presidente que defienda la democracia y las relaciones internacionales, no que las dinamite con discursos incendiarios”, senadora María Fernanda Cabal.

“Al único que tenían que quitarle la visa era a Netanyahu y ya por unanimidad se la quitó la ONU hoy como ciudadano indigno del mundo. Pero como el imperio lo protege, la coge con el único presidente que fue capaz de decirle la verdad en su cara”, ministro del Interior, Armando Benedetti.

La revocatoria de su visa es una consecuencia de su imprudencia. Colombia necesita liderazgo responsable, no confrontación internacional”, exsenador Horacio Serpa.

"¡GUSTAVO PETRO NO TIENE CABIDA EN ESTADOS UNIDOS! Su patético accionar ha llamado a la violencia contra USA. Petro vuelve demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes", representante estadounidense Carlos Antonio Giménez .

"A Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado. Cruzó una línea peligrosa y ahora enfrenta las consecuencias. La revocación de su visa es más que merecida. Petro no representa a los colombianos. ¡Vergüenza internacional!", representante estadounidense María Elvira Salazar.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Visa

Estados Unidos

Administración Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si no tiene garantía de exilio, Maduro no va a dejar el poder": Héctor Schamis sobre posible negociación entre EE.UU. y Maduro como platea Grenell

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Revelan propuesta que Nicolás Maduro habría hecho para negociar con Donald Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Buque militar estadounidense/ Ilhan Omar - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Congresistas del ala más radical del Partido Demócrata se movilizan con una resolución para impedir la escalada militar del Gobierno Trump en el Caribe

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

EE. UU. intensifica presencia militar en el Caribe con maniobras y pruebas de misiles: experto explica el poder de su armamento

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Donald Trump ante la ONU - Foto AFP
Donald Trump

Mención de Trump sobre Maduro en la ONU "convirtió este tema en una discusión global": Pedro Urruchurtu

Más de Política

Ver más
Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo (EFE)
Corte Constitucional

Con 62 votos a favor el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en Colombia

Maduro y Correa
Despliegue militar

Maduro acusa a la gobernadora de Puerto Rico de sumarse al plan militar "contra Venezuela"

Nicolás Maduro - Prensa Presidencia
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro insiste en negar actividades de narcotráfico y le dice a Trump: Con respeto, por favor, no se deje meter una mentira más

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Drones en la guerra / FOTO: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

El impacto de la innovación en el conflicto entre Ucrania y Rusia

James Comey - Donald Trump (AFP)
FBI

Exdirector del FBI James Comey fue inculpado por "graves delitos"; Trump celebró el anuncio y lo calificó como "uno de los peores seres humanos"

Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo (EFE)
Corte Constitucional

Con 62 votos a favor el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en Colombia

Despliegue militar de Estados Unidos

"Es algo que no he visto en 50 años en la zona del Caribe": exasesor de seguridad en la Casa Blanca sobre despliegue de Estados Unidos cerca de Venezuela

TikTok - AFP
Prohibición TikTok

Estados Unidos y China llegan a un acuerdo para que TikTok "pase a ser propiedad controlada" por manos estadounidenses

Sydney Sweeney en la premier de 'Christy' en el TIFF - Fotos AFP
Cine

Así fue como Sydney Sweeney ganó peso para transformar su aspecto en la interpretación de una boxeadora que la podría convertir en candidata a los Oscar

.
Donald Trump

Donald Trump revela video del ataque de Estados Unidos a un barco cargado de drogas que partió de territorio venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda