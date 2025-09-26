“Es una consecuencia de su imprudencia”: Reacciones a la decisión de EE. UU. de revocarle la visa al presidente Petro

El Gobierno de Estados Unidos determinó revocarle la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que este viernes en un acto público en las calles de Nueva York instará a “los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia”.

“Desde aquí, desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten con sus armas a la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump. Obedezcan las órdenes de la humanidad”, fueron las palabras del mandatario colombiano.

Ante esto, la respuesta del gobierno Trump fue revocarle la visa a Petro: “Hoy temprano, el presidente colombiano @petrogustavo se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”.

Esta decisión generó diferentes reacciones por parte de los políticos colombianos, tanto de los opositores al gobierno como de sus miembros:

“Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE.UU., muestra una conducta irracional. Razón tenía Martin Luther King: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda.”, expresidente Iván Duque.

“Lo advertimos, Petro no solo destruye a Colombia, ahora se dedica a incendiar la relación con EE. UU. Su llamado a la violencia confirma lo que siempre ha sido, un agitador irresponsable, no un estadista. Colombia merece un presidente que defienda la democracia y las relaciones internacionales, no que las dinamite con discursos incendiarios”, senadora María Fernanda Cabal.

“Al único que tenían que quitarle la visa era a Netanyahu y ya por unanimidad se la quitó la ONU hoy como ciudadano indigno del mundo. Pero como el imperio lo protege, la coge con el único presidente que fue capaz de decirle la verdad en su cara”, ministro del Interior, Armando Benedetti.

“La revocatoria de su visa es una consecuencia de su imprudencia. Colombia necesita liderazgo responsable, no confrontación internacional”, exsenador Horacio Serpa.

"¡GUSTAVO PETRO NO TIENE CABIDA EN ESTADOS UNIDOS! Su patético accionar ha llamado a la violencia contra USA. Petro vuelve demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes", representante estadounidense Carlos Antonio Giménez .

"A Petro se le salió su instinto de guerrillero en el lugar equivocado. Cruzó una línea peligrosa y ahora enfrenta las consecuencias. La revocación de su visa es más que merecida. Petro no representa a los colombianos. ¡Vergüenza internacional!", representante estadounidense María Elvira Salazar.