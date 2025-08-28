NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
María Vasile de Pilieri habló en La Tarde de NTN24 sobre la reclusión arbitraria de su pareja a manos del régimen venezolano.

El exdiputado venezolano Biagio Pilieri cumplió este jueves un año encarcelado por razones políticas.

o

Hasta la fecha, de acuerdo con información de activistas de derechos humanos y gremios de prensa, este exlegislador opositor continúa sin comunicación con el exterior.

Al respecto, su esposa, María Vasile de Pilieri, habló en La Tarde de NTN24. “Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento”, mencionó la entrevistada.

Asimismo, aseveró: “Le ha sido negada la asistencia de un abogado de su confianza. Lo intentamos por todas las vías. Como esposa, podía nombrar su defensor privado y fue negado en los tribunales".

o

En la red social X, por su parte, el partido Voluntad Popular (VP) calificó el caso de Pilieri como una "injusta prisión" y recordó que el también coordinador nacional de Convergencia lleva "365 días de aislamiento, sin visitas familiares ni defensa legal, víctima de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos".

Esa formación política, además solicitó "la libertad inmediata” de Pilieri y “el cese de la persecución política contra quienes luchan por una Venezuela libre y democrática".

o

A su vez, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido fundado por la líder opositora María Corina Machado, advirtió sobre el "aislamiento prolongado, sin derecho a visitas, sin debido proceso y sin acceso a atención médica" que afronta Pilieri.

Temas relacionados:

Dictadura

Régimen

Prisión

Maduro

Oposición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Política

Ver más
Álvaro Uribe Vélez y su hijo Tomás Uribe Moreno - EFE
Álvaro Uribe

Hijo del expresidente Uribe se pronuncia horas antes de que la juez 44 emita la sentencia contra su padre: "Colombia naufraga en narcotráfico y criminalidad"

Nayib Bukele (EFE)
Grupo IDEA

Expresidentes del Grupo IDEA rechazan reforma que impone la reelección presidencial indefinida en El Salvador

Foto: Presidencia de El Salvador
El Salvador

En un hecho sin precedentes, Bukele nombró a una reconocida militar como ministra de Educación

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Llega la segunda temporada de “Betty la fea, la historia continúa”
Betty la Fea

Recargada de emociones y anécdotas en torno a la vida de Betty y don Armando, regresa “Betty la fea, la historia continúa”

Explosión en Cali | Foto: AFP
Violencia en Colombia

Reacciones de líderes políticos ante la jornada de violencia que se vivió en Antioquia y Cali: “O derrotamos el narcoterrorismo o el narcoterrorismo acaba con Colombia”

Álvaro Uribe Vélez y su hijo Tomás Uribe Moreno - EFE
Álvaro Uribe

Hijo del expresidente Uribe se pronuncia horas antes de que la juez 44 emita la sentencia contra su padre: "Colombia naufraga en narcotráfico y criminalidad"

Diosdado Cabello

Cabello anuncia que detuvo a 12 personas en el Delta con "algunas cosas" de Trinidad

Funeral Miguel Uribe Turbay | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

El último adiós: así fue el funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

Directivo del Fenerbahce cuestiona rendimiento de Jhon Durán - Foto: EFE
Jhon Jader Durán

"No es lo que esperábamos": miembro de la junta directiva del Fenerbahce cuestiona el rendimiento de Jhon Jáder Durán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano