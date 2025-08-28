Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

El exdiputado venezolano Biagio Pilieri cumplió este jueves un año encarcelado por razones políticas.

VEA TAMBIÉN Nicolás Maduro le agradece al presidente Petro el despliegue de 25 mil hombres en la zona del Catatumbo en frontera de Colombia con Venezuela o

Hasta la fecha, de acuerdo con información de activistas de derechos humanos y gremios de prensa, este exlegislador opositor continúa sin comunicación con el exterior.

Al respecto, su esposa, María Vasile de Pilieri, habló en La Tarde de NTN24. “Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento”, mencionó la entrevistada.

Asimismo, aseveró: “Le ha sido negada la asistencia de un abogado de su confianza. Lo intentamos por todas las vías. Como esposa, podía nombrar su defensor privado y fue negado en los tribunales".

VEA TAMBIÉN Aparecen en Ecuador gigantes pancartas con imágenes de las recompensas que Estados Unidos ofrece por información de Nicolás Maduro o

En la red social X, por su parte, el partido Voluntad Popular (VP) calificó el caso de Pilieri como una "injusta prisión" y recordó que el también coordinador nacional de Convergencia lleva "365 días de aislamiento, sin visitas familiares ni defensa legal, víctima de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos".

Esa formación política, además solicitó "la libertad inmediata” de Pilieri y “el cese de la persecución política contra quienes luchan por una Venezuela libre y democrática".

A su vez, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido fundado por la líder opositora María Corina Machado, advirtió sobre el "aislamiento prolongado, sin derecho a visitas, sin debido proceso y sin acceso a atención médica" que afronta Pilieri.