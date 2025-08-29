Estados Unidos anuncia que "denegará y revocará las visas" de funcionarios palestinos previo a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Estados Unidos anunció este viernes que denegará visas a miembros de la Autoridad Palestina para asistir a la Asamblea General de la ONU prevista para el mes de septiembre.

"El secretario de Estado, Marco Rubio, está rechazando y revocando visas a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y la Autoridad Palestina (AP) antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas", informó el Departamento de Estado en un comunicado.

"El gobierno de Trump ha sido claro: es en el interés de nuestra seguridad nacional responsabilizar a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y por socavar las perspectivas de paz", añadió.

No quedó claro de inmediato si la orden se aplica a todos los funcionarios palestinos, sin embargo, se conoció que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tenía previsto asistir a la reunión de la ONU.

"Veremos exactamente lo que significa y cómo se aplica a nuestra delegación, y responderemos en consecuencia", dijo Mansour sobre la medida.

Por su parte, el canciller de Israel celebró la decisión de Estados Unidos y agradeció a Donald Trump, y a su gobierno, por esta "valiente iniciativa que una vez más apoya a Israel", declaró el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, en su cuenta en X, después del anuncio hecho este viernes.

El Departamento de Estado acusó a los palestinos de llevar adelante una "guerra jurídica" al recurrir a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia para resolver sus agravios con Israel.

La Autoridad Palestina debe poner fin a los "intentos de eludir las negociaciones mediante campañas de guerra jurídica internacional" y a los "esfuerzos para asegurar el reconocimiento unilateral de un hipotético Estado palestino", declaró.

En virtud de un acuerdo por albergar la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos no debería rechazar visas a funcionarios que quieran asistir al organismo mundial.