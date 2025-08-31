Experta explica la importancia de la visita de Marco Rubio a México: "Las cuerdas están sumamente estiradas"

Durante su participación en el programa La Tarde de NTN24, la analista internacional Aribel Contreras explicó los factores que impulsan el regreso del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a América Latina en una gira que podría marcar un giro en la relación bilateral entre Estados Unidos y México.

Uno de los principales objetivos, según Contreras, es dejar atrás el enfoque de amenazas comerciales. “El propósito es poder avanzar y ya no seguir amenazando al gobierno mexicano con más aranceles”, afirmó.

La experta subrayó que la seguridad nacional es un tema central, especialmente por el volumen del comercio entre México y China.

“El hecho de que México tenga un comercio tan intenso con China es relevante. De todo lo que se compra en el mundo, el 20% proviene de China, y eso también se ha convertido en un tema de seguridad nacional”, afirmó.

En cuanto al fenómeno migratorio, Contreras anticipó tensiones en el diálogo bilateral pues consideró que las “cuerdas están sumamente estiradas”. “Ahora lo importante es cuidarlas para que no se rompan”, advirtió.

Añadió que la prioridad para el gobierno mexicano es que Estados Unidos también asuma su responsabilidad en el combate al tráfico ilícito de armas que afecta a su país.

Sobre la cooperación en materia de seguridad y narcotráfico, Contreras fue crítica. “En términos políticos, tenemos un gobierno neopopulista en México que utiliza el concepto de soberanía de forma populista para hacer creer que se está protegiendo a los ciudadanos, cuando en realidad lo que menos es que hay credibilidad en las instituciones y tranquilidad ante el aumento de la violencia”.

Respecto a la elección de Rubio como figura central de esta gira, la analista destacó su perfil político: “Es un político con mucha experiencia, con colmillo, con trayectoria. Es difícil que desde este lado se le pueda engañar. Con Marco Rubio, creo que las cosas van a ser diferentes”.