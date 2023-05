Frontera sur de EEUU: ¿cuál es la situación actual tras una semana del fin del Título 42?

EEUU, tras culminar el Título 42 e implementar nuevamente el Título 8, han disminuido las cifras del flujo masivo de inmigrantes que ingresaban por la frontera sur a territorio norteamericano. El nuevo aplicativo, CBP One es ahora la única manera de poder solicitar asilo formalmente y no ser detenido y deportado por parte de las autoridades. El territorio mexicano aún continúa recibiendo gente; según cifras del Instituto Nacional de Migración, Tijuana es la ciudad que más recibe repatriaciones de Estados Unidos, lo que mantiene los albergues saturados mientras la cantidad de migrantes sigue creciendo.

Desde Santiago de Chile, la doctora en Relaciones Internacionales y miembro de la Red de Politólogas, Ana Vanessa Cárdenas comentó que «no es esta nueva política sino la cantidad de desinformación que ha habido, porque sabemos que los tratantes de personas constantemente están tratando de llevar a la gente con la idea de que es más fácil y con este cambio, les han comentado que va a ser más complicado y por lo tanto se van a subir los costos de traslado».

Estados Unidos es un país de migrantes y por lo tanto es un país que necesita de las personas indocumentadas en el mercado laboral, pero que se ha visto como un conflicto por el creciente flujo y la acogida ya que en los últimos años se ha visto un mayor número de personas que sale de su país en busca de un mejor futuro; esto ha generado que el país tenga fuertes restricciones y sea cada vez más difícil solicitar asilo.

México, país centroamericano ha sido fuertemente juzgado por el manejo de la recepción de migrantes, varias organizaciones han denunciado violaciones de derechos humanos en contra de los nuevos solicitantes. Actualmente la frontera se encuentra militarizada, recordemos que la Administración Biden envió 1.500 uniformados el pasado 12 de mayo para poder contener el flujo migratorio, el cual no se dio.

En la región, Chile y Perú han mantenido diferentes conflictos sociales y políticos por la migración hacia el sur. Varias leyes han dado inicio en las últimas semanas por la ola de violencia que se ha cometido a la región. El profesor de la Universidad de Georgetown, Erick Langer sumó al análisis que «no se puede evitar el tránsito de la gente, entonces militarizar la frontera como ha hecho Estados Unidos, es un intento de tapar el sol con un dedo y es imposible no hacerlo porque la frontera no se presta para eso, porque al final de cuentas son lugares bastante arbitrarios que no se pueden controlar completamente».

