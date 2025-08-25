"Gustavo Petro acaba de firmar su sentencia": congresista estadounidense critica declaraciones del presidente colombiano sobre el Cartel de los Soles

El congresista estadounidense Carlos A. Giménez criticó las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el Cartel de los Soles.

“Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo”, afirmó Carlos A. Giménez en X.

El presidente Petro, cabe recordar, aseguró que "no existe" el Cartel de los Soles, designación de Estados Unidos al régimen venezolano al que calificó de "organización terrorista" encabezada por Nicolás Maduro.

"El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", escribió el mandatario en su cuenta oficial de la red social X.

En el mismo post, Petro señaló que el paso de cocaína colombiana por Venezuela "lo controla la Junta del Narcotráfico", cuyos capos viven en Europa y Oriente medio, según dijo.

"Le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter", agregó.

El problema político de Venezuela, de acuerdo con Petro, se resuelve "entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: La gran Colombia potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz".

Este pronunciamiento del jefe de Estado colombiano se da en medio del despliegue militar de fuerzas aéreas y navales estadounidenses que el Gobierno Trump ordenó dos semanas atrás en el sur del mar Caribe para hacer frente a las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos.

Dentro de esos carteles, cabe resaltar, está el Cartel de los Soles, supuestamente encabezado por Nicolás Maduro, por el que la Casa Blanca aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que contribuya con su captura.

La semana pasada dos fuentes informadas sobre el asunto contaron a Reuters que Estados Unidos sumó un escuadrón anfibio a la flota desplegada que llegaría al límite del mar de Venezuela.

Maduro, por su parte, llamó a abrir durante el fin de semana pasado y los próximos el registro de la Milicia Bolivariana, un cuerpo adscrito a la Fuerza Armada que integran civiles y que sus críticos aseguran tiene una alta carga ideológica.

El medio EVTV de Miami, sin embargo, reportó este fin de semana que hubo "poca asistencia" en la jornada del régimen para enlistarse en la milicia.

"El dictador Nicolás Maduro convocó para este fin de semana a los ciudadanos a sumarse a la Milicia Bolivariana. Sin embargo, en varios puntos del país lo que se notó fue la escasa afluencia de personas durante el primer día de la jornada", escribieron en X.

as publicaciones de Petro, así como sus declaraciones en distintos discursos presidenciales han generado varias polémicas en el país e incluso también a nivel internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio ha llegado a tildarlo de ser "bastante errático" en su toma de decisiones con un territorio que enfrenta la mayor ola de violencia en la última década.