La congresista Olga Lucía Velásquez impulsa la salud mental como prioridad en políticas públicas de Colombia

La representante a la Cámara Olga Lucía Velásquez se ha convertido en una de las voces más influyentes en Colombia para posicionar la salud mental como prioridad en la agenda de políticas públicas.

Su liderazgo busca generar conciencia sobre una crisis que afecta a millones de hogares en el país y que requiere atención urgente desde el Estado.

Según datos presentados por Velásquez, "dos de cada tres personas" en Colombia han experimentado alguna afectación en su salud mental en algún momento de su vida, lo que representa aproximadamente el 64% de la población.

A nivel mundial, el 5% de la población padece depresión, una cifra que evidencia la magnitud de este desafío contemporáneo.

La congresista identifica tres enfermedades modernas que predominan en la actualidad: ansiedad, estrés y depresión.

"La cotidianidad nos genera estrés y no nos damos cuenta", explicó Velásquez, señalando factores como el tráfico, la inseguridad, los problemas económicos y la intolerancia como detonantes cotidianos de estos trastornos.

Un aspecto particularmente relevante que destaca la representante es el concepto de "adicciones silenciosas", refiriéndose especialmente a la dependencia de dispositivos móviles y redes sociales.

"Una adicción silenciosa es cuando tú necesitas algo externo a ti para sentirte bien", señaló, explicando cómo la ansiedad por no tener el celular se ha convertido en un problema generalizado.