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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

La Gran Encuesta: así va la intención de voto para la primera vuelta presidencial en Colombia

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
El próximo 31 de mayo, Colombia vivirá una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos deberán acudir a las urnas para elegir al próximo sucesor del actual presidente del país, Gustavo Petro.

Este jueves se conocieron los resultados de La Gran Encuesta presenta por GAD3 para Noticias RCN, La FM y La Republica sobre la intención de voto para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia.

La encuesta se realizó en los últimos cuatro días tras conocerse las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos colombianos que quiere llegar a la Casa de Nariño.

La primera pregunta en el sondeo mencionaba: si en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo ¿por qué candidato a la Presidencia votaría?.

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Los resultados arrojaron que quien lídera la intención de voto es el candidato de la izquierda radical Iván Cepeda con un 35%, seguido por Abelardo de la Espriella con un 21%.

La candidata Paloma Valencia se ubica en el tercer puesto con un 16%, superando a Claudia López que obtuvo el 4% y Sergio Fajardo con el 3%.

Los otros candidatos presidenciales obtuvieron alrededor del 1%, mientras que el voto en blanco obtuvo el 6% mismo porcentaje que el no votaría y un no sabe no responde con el 7%.

Estos son los posibles escenarios de segunda vuelta, según La Gran Encuesta:

Los posibles escenarios que podrían darse en los comicios sería una segunda vuelta siendo disputada entre Iván Cepeda con un 45% y Abelardo de la Espriella con un 36%.

Lo que quiere decir que durante la primera vuelta, el próximo 31 de mayo, ningún candidato lograría obtener más del 50% de los votos, según La Gran Encuesta.

Otro escenario que la encuesta aborda es que en segunda vuelta la carrera presidencial la disputen Iván Cepeda y Paloma Valencia. El candidato del Pacto Histórico tendría un 43%, mientras que la candidata del Centro Democrático obtendría el 40%.

Esto sería tomado como un empate técnico, teniendo que revisarse el famoso voto en blanco para saber cuál de los dos candidatos sería el ganador de los tan esperados comicios.

Y el último escenario, es la competencia entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, ambos con el 27% de los votos.

Para hablar sobre este tema, Juan Carlos Floréz, profesor e historiador colombiano, conversó con NTN24.

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El invitado señaló que a más de dos meses de las elecciones presidenciales "queda consolidada la competencia entre dos carriles. En un carril está el candidato Cepeda que reúne a la izquierda y cuenta con el respaldo del presidente Petro. En otro carril, tiene dos divisiones; de un lado está llevando la delantera el abogado de la Espriella; y en el otro carril, reduce la distancia Paloma Valencia".

"El resto de los candidatos tienen un lugar irrelevante en la competencia", agregó el historiador quien también destacó que "de estos tres (Cepeda, de la Espriella y Valencia) van a salir los dos cupos para la segunda vuelta".

El próximo 31 de mayo, Colombia vivirá una nueva jornada electoral en la que los ciudadanos deberán acudir a las urnas para elegir al próximo sucesor del actual presidente del país, Gustavo Petro.

Los comicios de este año cuentan con nombres fuertes a ganar la Presidencia como Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda o Paloma Valencia; sin embargo, no son los únicos candidatos que aspirarán a llegar al Palacio de Nariño. Otros nombres a destacar son los de Claudia López y Sergio Fajardo.

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