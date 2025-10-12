NTN24
Domingo, 12 de octubre de 2025
Domingo, 12 de octubre de 2025
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

octubre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Franklin Pareja, politólogo y experto en gestión pública, analizó en La Tarde de NTN24 la segunda vuelta presidencial en Bolivia que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre.

Bolivia se prepara para la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre entre los candidatos Jorge "Tuto" Quiroga de Alianza Libre y Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano.

Este domingo, una semana antes de la jornada electoral, se llevará a cabo el segundo debate que durará dos horas y contará con la presencia de cuatro moderadores. El cara a cara se centrará en seis ejes temáticos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral: medidas económicas, políticas de contención social, justicia, seguridad jurídica y ciudadana, salud y educación, hidrocarburos, litio, minería, agricultura y turismo.

Según el politólogo y experto en gestión pública, Franklin Pareja, este debate se perfila como un “verdadero choque de ideas” entre dos políticos experimentados. "Estamos hablando de dos personas que tienen credenciales democráticas que nos hacen avizorar que podría ser un buen encuentro", afirmó Pareja en una entrevista.

o

Sin embargo, el experto advierte sobre el “clima polarizado” que rodea las elecciones: "Esperemos que el debate en su construcción y en su formato limite la diatriba, el insulto y sobre todo las agresiones personales y se circunscriba a los ejes temáticos".

Un aspecto notable de este debate es la ausencia del Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza política que dominó Bolivia durante 20 años bajo el liderazgo de Evo Morales. Pareja describió esta situación como "el agotamiento de un proyecto político que supuso una gran estafa", señalando los problemas de corrupción y deterioro institucional que marcaron el final del gobierno del MAS.

El politólogo advierte que el próximo presidente enfrentará desafíos significativos: "Le espera realmente una tarea muy complicada, no solamente por la dureza de las medidas que se tienen que tomar inevitablemente, sino por el embate popular que se prevé que podría desbordar dado que el país está empobrecido", resaltó.

A pesar de estos desafíos, Pareja ve en las elecciones una oportunidad para el cambio: "Por lo menos las urnas han hablado y han sacado del juego a esta fuerza política hegemónica, que pues más allá de haber nacido bien, envejeció muy mal".

o

Con las elecciones programadas para el 19 de octubre, este debate se presenta como una oportunidad crucial para que los votantes bolivianos evalúen las propuestas de los candidatos y tomen una decisión informada sobre el futuro de su país en esta nueva era post-MAS.

Temas relacionados:

Elecciones en Bolivia

Jorge Tuto Quiroga

Segunda vuelta presidencial

Evo Morales

Rodrigo Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Al menos cinco personas resultaron heridas luego de que un helicóptero se estrellara en una concurrida avenida de California

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Política

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Régimen de Maduro

La Casa Blanca se pronuncia por primera vez sobre carta enviada por Maduro y asegura que la posición de EE. UU. con Venezuela no cambiará: "La carta tenía una lista de mentiras"

Gustavo Petro y Nicolás Maduro | Foto EFE
Nicolás Maduro

“El presidente Petro está comprometido con tratar de limpiarle la cara al régimen de Nicolás Maduro”: Andres Forero, congresista

Nicolás Maduro
Despliegue militar

Este es el mensaje que, según Maduro, le han hecho llegar militares del continente

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jenniffer González - AFP
Puerto Rico

Gobernadora de Puerto Rico dice que entregaría a Maduro para cobrar la recompensa "Así de sencillo"

Coffee Raves / FOTO: Captura de pantalla
Música

¿Qué son los ‘Coffee raves’, la nueva tendencia global?

Comando Sur de Estados Unidos publica imágenes de "operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe"
Estados Unidos

"No pueden vernos, pero nosotros sí": Comando Sur de EE. UU. publica imágenes de 'operaciones en embarcaciones de baja visibilidad en el Mar Caribe'

Francisca Valenzuela en On The Road
On the Road

De Chile a Nueva York: Francisca Valenzuela presenta su festival “Ruidosa” y habla de su camino en la música

El presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Donald Trump evalúa una llamada fase dos del despliegue militar en aguas del Caribe: “Vamos a parar el tráfico de drogas”

Incendio en Chevron - AFP
Chevron

Explosión desató impactante incendio en una refinería de Chevron

B King y Regio Clown - Captura de Instagram
Asesinato

Hallan sin vida a los músicos colombianos B King y Regio Clown tras estar desaparecidos en México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda