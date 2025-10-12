"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Bolivia se prepara para la segunda vuelta presidencial que tendrá lugar el próximo domingo 19 de octubre entre los candidatos Jorge "Tuto" Quiroga de Alianza Libre y Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano.

Este domingo, una semana antes de la jornada electoral, se llevará a cabo el segundo debate que durará dos horas y contará con la presencia de cuatro moderadores. El cara a cara se centrará en seis ejes temáticos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral: medidas económicas, políticas de contención social, justicia, seguridad jurídica y ciudadana, salud y educación, hidrocarburos, litio, minería, agricultura y turismo.

Según el politólogo y experto en gestión pública, Franklin Pareja, este debate se perfila como un “verdadero choque de ideas” entre dos políticos experimentados. "Estamos hablando de dos personas que tienen credenciales democráticas que nos hacen avizorar que podría ser un buen encuentro", afirmó Pareja en una entrevista.

Sin embargo, el experto advierte sobre el “clima polarizado” que rodea las elecciones: "Esperemos que el debate en su construcción y en su formato limite la diatriba, el insulto y sobre todo las agresiones personales y se circunscriba a los ejes temáticos".

Un aspecto notable de este debate es la ausencia del Movimiento al Socialismo (MAS), la fuerza política que dominó Bolivia durante 20 años bajo el liderazgo de Evo Morales. Pareja describió esta situación como "el agotamiento de un proyecto político que supuso una gran estafa", señalando los problemas de corrupción y deterioro institucional que marcaron el final del gobierno del MAS.

El politólogo advierte que el próximo presidente enfrentará desafíos significativos: "Le espera realmente una tarea muy complicada, no solamente por la dureza de las medidas que se tienen que tomar inevitablemente, sino por el embate popular que se prevé que podría desbordar dado que el país está empobrecido", resaltó.

A pesar de estos desafíos, Pareja ve en las elecciones una oportunidad para el cambio: "Por lo menos las urnas han hablado y han sacado del juego a esta fuerza política hegemónica, que pues más allá de haber nacido bien, envejeció muy mal".

Con las elecciones programadas para el 19 de octubre, este debate se presenta como una oportunidad crucial para que los votantes bolivianos evalúen las propuestas de los candidatos y tomen una decisión informada sobre el futuro de su país en esta nueva era post-MAS.