Maduro agradece al papa León XIV por pedir diálogo entre Venezuela y EE.UU.

"Gracias, papa León, muchas gracias", expresó este martes Nicolás Maduro, en respuesta a la solicitud de su santidad León XIV, quien pidió que la tensiones entre el régimen venezolano y Estados Unidos, sean resueltas mediante el diálogo.

En medio del despliegue militar que mantiene el gobierno de Donald Trump en aguas cercanas a Venezuela, Maduro recordó que hace un mes envió una carta al papa, en la que solicitó apoyo especial ante lo que considera una amenaza militar.

La misiva fue consignada por el embajador ante el Vaticano, Franklin Zeltzer, al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin a quien Maduro también agradeció y llamó su "gran amigo".

Más temprano el papa, durante declaraciones a los medios, dijo que había leído una noticia sobre un acercamiento de buques de guerra a la costa de Venezuela.

"Creo que con la violencia no ganamos (...) Lo que hay que hacer es buscar el diálogo, buscar una forma justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en algún país", indicó el sumo pontífice a los medios de comunicación presentes allí.

VEA TAMBIÉN Maduro apuntó contra el presidente de Ecuador al asegurar que la droga que sale de la región pasa por sus barcos y empresas o

De igual manera, en medio de su intervención, el máximo jerarca de la Iglesia católica también se refirió a las situaciones a las que son sometidos muchos migrantes en los Estados Unidos.

"Creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo (…) Muchas personas que han vivido durante años y años sin causar nunca problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo en este momento", dijo.