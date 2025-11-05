NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro agradece al papa León XIV por pedir diálogo entre Venezuela y EE.UU.

noviembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Maduro recordó que hace un mes envió una carta al papa, en la que solicitó apoyo especial ante lo que considera una amenaza militar.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

"Gracias, papa León, muchas gracias", expresó este martes Nicolás Maduro, en respuesta a la solicitud de su santidad León XIV, quien pidió que la tensiones entre el régimen venezolano y Estados Unidos, sean resueltas mediante el diálogo.

o

En medio del despliegue militar que mantiene el gobierno de Donald Trump en aguas cercanas a Venezuela, Maduro recordó que hace un mes envió una carta al papa, en la que solicitó apoyo especial ante lo que considera una amenaza militar.

La misiva fue consignada por el embajador ante el Vaticano, Franklin Zeltzer, al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin a quien Maduro también agradeció y llamó su "gran amigo".

Más temprano el papa, durante declaraciones a los medios, dijo que había leído una noticia sobre un acercamiento de buques de guerra a la costa de Venezuela.

"Creo que con la violencia no ganamos (...) Lo que hay que hacer es buscar el diálogo, buscar una forma justa de encontrar soluciones a los problemas que puedan existir en algún país", indicó el sumo pontífice a los medios de comunicación presentes allí.

o

De igual manera, en medio de su intervención, el máximo jerarca de la Iglesia católica también se refirió a las situaciones a las que son sometidos muchos migrantes en los Estados Unidos.

"Creo que hay que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo (…) Muchas personas que han vivido durante años y años sin causar nunca problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo en este momento", dijo.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Papa León XIV

Donald Trump

Estados Unidos

Buque

Invasión a Venezuela

Caribe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué pasa con la seguridad en México? Asesinato de alcalde conmociona al país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Marco Rubio/ Ataque a presunta narcolancha en el Caribe - Fotos AFP
Marco Rubio

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Elecciones locales en EE. UU. - Foto: referencia Canva
Elecciones en Estados Unidos

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Yon Goicoechea, dirigente nacional de Voluntad Popular,. (EFE)
Régimen de Maduro

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Papa León XIV sobre la tensa situación de EE. UU. y Venezuela - Foto: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

El papa León XIV se pronunció sobre el despliegue de Estados Unidos cerca de Venezuela: "Con la violencia no ganamos"

Más de Política

Ver más
Lula da Silva, Javier Milei, Gustavo Petro y Nicolás Maduro (EFE)
Ranking

Nuevo ranking de mandatarios de Latinoamérica: Petro, Arce y Maduro entre los peores; Lula y Milei punteando

Jorge Quiroga/ Luis Arce/ Rodrigo Paz - Fotos EFE
Elecciones en Bolivia

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Petro arremete contra Trump | Foto EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El grupo musical RBD (EFE)
RBD

Icónica actriz de la telenovela ‘Rebelde’ confirmó que se encuentra embarazada a sus 39 años

Congreso de Colombia | Foto: EFE
Cámara de Representantes

Cámara de Representantes de Colombia insta a Petro a declarar al Cartel de los Soles como organización criminal

Presos políticos en Venezuela

Maduro se convierte en el dictador con más rehenes extranjeros

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Eduardo Montealegre, exfiscal y designado ministro de Justicia - Fotos EFE
Gustavo Petro

Ministro de Justicia de Colombia se va del cargo un día después de dar a conocer el proyecto de la Constituyente: “en palacio hay traidores que acechan con dagas”

Gabriel Boric
Secuestro Ronald Ojeda

Boric vincula a Maduro al caso Ojeda y advierte: "Las dictaduras cruzan frontera para imponer el miedo"

Cristiano Ronaldo, máximo artillero de las eliminatorias mundialistas - Foto: EFE
Eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo registra un nuevo récord; el portugués se convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias mundialistas

Daños en Cuba - Foto EFE/ Huracán Melissa - Foto CDN
Huracán Melissa

Cifra de fallecidos por el Huracán Melissa se acerca a 50 en el Caribe y se desplaza hacia el norte

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda