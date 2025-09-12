NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Maduro volvió a pedir a sus seguidores que eliminen WhatsApp: "Sirve de instrumento al espionaje para perseguir y matar"

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Las palabras las dijo durante un acto con los militantes del Psuv.

Además de increpar a sus seguidores a "definirse y prepararse" con las armas, Nicolás Maduro volvió a pedir a sus seguidores que dejen de usar la red de mensajería instantánea Whatsapp.

La última vez que Maduro dijo haber usado la aplicación, fue el día de las elecciones presidenciales (28 de julio del 2024), cuyo resultado desconoció y se atribuyó la Presidencia.

En medio de tensiones con Estados Unidos, que le declaró la guerra al Cartel de los Soles, Maduro manifestó estar seguro de que por ahí lo espían.

El gobernante estuvo reunido en el Teatro Municipal de Caracas con los militantes del Psuv a quienes exigió "máxima unión, sin vacilación" y advirtió que "dudar es traición".

Como si supiera que lo han desobedecido, Maduro volvió a pedir que desinstalen de sus teléfonos inteligentes la red de mensajería.

"Whatsapp es el principal instrumento de espionaje del imperialismo y del sionismo para perseguir a los pueblos y para matar (…) Cuadriculan todo por Whatsapp, saben toda tu vida por Whatsapp: el videito que mandaste ayer, lo saben. El mensajito aquel, lo supieron; la fotico aquella; la tienen. Tu ubicación, te la compro, la tienen", dijo.

"Yo cumplí en decírselo hace un año. El 28 de agosto del año pasado se lo dije. Y se lo digo al pueblo. WhatsApp es el gran instrumento de espionaje contra los pueblos del mundo, y es el gran instrumento que han usado para masacrar pueblos enteros. Así que a eliminar WhatsApp. Saca de tu vida a WhatsApp. Bota de tu vida a WhatsApp y sé libre y vive feliz", insistió este jueves.

Además declaró al Psuv en asamblea permanente este fin de semana. "Yo le propongo a este congreso que abramos la compuerta, ustedes se vayan a las regiones, a la base, al territorio y sábado y domingo declaremos al Partido Socialista Unido de Venezuela y a todas las fuerzas políticas y sociales de la revolución en debate, en consulta de la base, sobre las líneas fundamentales que tenemos que definir de aquí en adelante".

