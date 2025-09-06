"No vamos a ver autocrítica”: analistas sobre primer informe de gobierno de la presidente de México

En el primer informe de gobierno de la presidente de México, destacó temas como el fortalecimiento del T-MEC, la atracción de inversión extranjera y la atención a los paisanos en Estados Unidos.

Luis Miguel González, director editorial de El Economista y Pretelin Muñoz de Cote, analista internacional, hablaron en Mesa de Periodistas.

Luis Miguel González advirtió que en el informe "no vamos a ver autocrítica". Pues pese a que el informe refleja datos optimistas, como en la atracción de inversión, "hay una caída fuerte en la inversión en manufactura".

Pretelin Muñoz de Cote, por su parte, considera que la relación entre México y Estados Unidos se centra principalmente en el comercio, y no tanto en la política.

Aunque concordó con González en señalar que el T-MEC es esencial para la economía mexicana. "La situación no está mal, sino muy mal a nivel diplomático”, destacando la falta de confianza mutua entre ambos países.

En cuanto al tema de seguridad y protección a migrantes, González y Pretelin coinciden en que el informe presidencial no es la mejor fuente para evaluar la situación.

"Preguntémosle a los migrantes cómo se ven, cómo la han pasado este año", sugiere González.

Asimismo, indicaron que la relación económica sigue siendo sólida, con las exportaciones mexicanas en aumento y México consolidado como el primer socio comercial de Estados Unidos.

Sin embargo, alertaron sobre la fragilidad del T-MEC, que podría dividirse en tratados binacionales en el futuro cercano.