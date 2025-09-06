NTN24
Sábado, 06 de septiembre de 2025
Sábado, 06 de septiembre de 2025
México

"No vamos a ver autocrítica”: analistas sobre primer informe de gobierno de la presidente de México

septiembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
En su primer informe, la presidente de México resaltó el T-MEC, atracción de inversión y combate a la pobreza.

En el primer informe de gobierno de la presidente de México, destacó temas como el fortalecimiento del T-MEC, la atracción de inversión extranjera y la atención a los paisanos en Estados Unidos.

Luis Miguel González, director editorial de El Economista y Pretelin Muñoz de Cote, analista internacional, hablaron en Mesa de Periodistas.

Luis Miguel González advirtió que en el informe "no vamos a ver autocrítica". Pues pese a que el informe refleja datos optimistas, como en la atracción de inversión, "hay una caída fuerte en la inversión en manufactura".

Pretelin Muñoz de Cote, por su parte, considera que la relación entre México y Estados Unidos se centra principalmente en el comercio, y no tanto en la política.

Aunque concordó con González en señalar que el T-MEC es esencial para la economía mexicana. "La situación no está mal, sino muy mal a nivel diplomático”, destacando la falta de confianza mutua entre ambos países.

o

En cuanto al tema de seguridad y protección a migrantes, González y Pretelin coinciden en que el informe presidencial no es la mejor fuente para evaluar la situación.

"Preguntémosle a los migrantes cómo se ven, cómo la han pasado este año", sugiere González.

Asimismo, indicaron que la relación económica sigue siendo sólida, con las exportaciones mexicanas en aumento y México consolidado como el primer socio comercial de Estados Unidos.

Sin embargo, alertaron sobre la fragilidad del T-MEC, que podría dividirse en tratados binacionales en el futuro cercano.

Temas relacionados:

México

Seguridad

Claudia Sheinbaum

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos debilitado el sistema de justicia": experta en seguridad sobre las posibles operaciones contra el crimen organizado en México

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Esta visita de Marco Rubio demuestra el interés de Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico": analistas sobre los acuerdos entre ambos países para combatir a las bandas criminales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Marco Rubio decidió visitar México y Ecuador recientemente?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Argentinos sin visa a Estados Unidos? Siguen las conversaciones entre los gobiernos para el Visa Waiver Program

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Nicolás Maduro/ Aviones de combate F-35 - Fotos AFP de referencia
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Es una señal para Petro si sigue en esa línea de apoyar al Cartel de los Soles”: Antonio de la Cruz sobre advertencia de Trump de “derribar” aviones venezolanos

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

TPS | Foto: AFP
TPS

Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

Más de Política

Ver más
Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Reelección sí, del proyecto de la Vida, la Democracia y la Paz": Petro hace guiño a posible continuación de su mandato y provoca revuelo en la oposición

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: EFE
Marco Rubio

"Putin no se reunirá con Macron o con el Reino Unido, solo Trump puede unir a estas dos partes": Marco Rubio sobre esfuerzos para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Martha Lucía Ramírez, excanciller y ex vicepresidente de COlombia / FOTO: EFE
Marta Lucía Ramírez

“Petro parece que estuviera alineándose con los criminales”: excanciller de Colombia Marta Lucía Ramírez

Guardia Nacional desplegada en Washington - Foto: EFE
Washington

¿Jugada política o verdadera inseguridad? Expertos analizan el despliegue de la Guardia Nacional en Washington ordenado por Trump

Juego de la selección Colombia ante Perú por Eliminatorias - Foto: EFE
Selección Colombia

"Detesto el 'sí se puede'": presidente de la Dimayor no ocultó su disgusto por cántico frecuente en los juegos de Eliminatorias de la selección Colombia

Juan Valdez, nuevo patrocinador de River Plate - Fotos: AFP
Fútbol

Histórico: importante marca colombiana será nueva patrocinadora del River Plate de Argentina

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la selección Colombia - Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz mantiene vivas las esperanzas de que la selección Colombia se va a clasificar al Mundial: “lo vamos a conseguir”

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Angelina Jolie, actriz - Foto de EFE
Angelina Jolie

Angelina Jolie se somete a drástico cambio de look: "Se ve irreconocible"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano