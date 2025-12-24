NTN24
Miércoles, 24 de diciembre de 2025
Perú

Perú alcanza la cifra más alta de candidatos presidenciales de su historia para las elecciones de 2026

diciembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Enrique Valderrama, candidato del partido Aprista, analizó en NTN24 esta inscripción de candidatos sin precedentes.

Un total de 34 partidos políticos inscribieron a última hora del martes a sus aspirantes para las elecciones presidenciales de Perú, programadas para el 12 de abril de 2026.

Esto representa un récord histórico en el país que refleja la fragmentación política que atraviesa la nación andina, la cual ha experimentado una rotación de siete jefes de Estado en la última década.

El Jurado Nacional de Elecciones tiene la tarea de revisar todas las candidaturas presentadas y publicará la lista definitiva en marzo próximo. Entre los postulantes destacados se encuentran el empresario Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori —quien busca la presidencia por cuarta ocasión—, y Enrique Valderrama, representante del partido Aprista.

Las encuestas actuales no muestran un favorito claro en la contienda electoral. De no superarse el 50% de los votos en la primera vuelta, se realizará una segunda ronda en junio. Los comicios presidenciales se celebrarán simultáneamente con las elecciones legislativas.

Enrique Valderrama, candidato del partido Aprista, atribuye la elevada cantidad de aspirantes a "una ausencia del liderazgo en el país, particularmente de aquellas bancadas que están en el parlamento o que han gobernado en los últimos años". El candidato también señaló que existen "deficiencias en la ley electoral" que han permitido esta situación.

Respecto al impacto en la gobernabilidad, Valderrama explicó que la normativa electoral limitará el ingreso al Parlamento: "la ley electoral en el extremo del ingreso de los grupos políticos al Parlamento de la República va a permitir que únicamente ingresen seis o siete grupos", ya que los requisitos exigen "tener electos tres senadores y siete diputados".

La propuesta del partido Aprista se centra en lo que denominan "agenda social", que incluye cinco ejes principales: un shock de seguridad ciudadana, la generación de más de tres millones y medio de empleos, profundización de derechos sociales en salud, educación y vivienda, lucha contra la corrupción y reforma del Estado.

Valderrama enfatizó la importancia de la coordinación internacional para combatir "este flagelo de la criminalidad transnacional" y destacó la experiencia de su partido en generar consensos. Recordó que durante la presidencia aprista de 2006 a 2011, "con 36 parlamentarios pudimos formar una mayoría mucho más amplia en el Congreso, que permitió que el país pueda crecer al 9% en algunos momentos".

El candidato criticó al actual Parlamento, al que acusó de haber "gobernado únicamente para sus intereses" y de haber sido "flexible con algunas economías ilegales". Frente a esto, propuso que un partido con experiencia histórica como el aprista podría "generar consensos y diálogo suficiente" para respaldar medidas desde el primer día de gobierno, programado para el 28 de julio en caso de triunfar.

