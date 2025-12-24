NTN24
Ucrania

Estos son los 20 puntos del plan de paz para Ucrania propuesto por Trump y Zelenski

diciembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reveló detalles del último plan promovido por Estados Unidos para poner fin a la guerra en su país.

La nueva versión fue negociada por representantes de Kiev y Washington y fue enviada a Rusia para que se pronuncie.

El documento se verá acompañado de acuerdos bilaterales adicionales entre Washington y Kiev relativos a la seguridad y la reconstrucción de la nación europea, devastada tras casi cuatro años de invasión rusa.

Zelenski no publicó el borrador del documento, sino que desgranó el contenido punto por punto en una sesión informativa en Kiev con varios medios, incluida AFP.

Aquí está la transcripción integral de cómo Zelenski presentó el contenido de este plan actualizado.

Los 20 puntos del plan

1. La soberanía de Ucrania será reafirmada. Declaramos que Ucrania es un Estado soberano, y con su rúbrica todos los firmantes del acuerdo confirman este punto.

2. Este documento constituye un acuerdo pleno e incondicional de no agresión entre Rusia y Ucrania. Con el fin de apoyar una paz a largo plazo, se creará un mecanismo de monitoreo que controle la línea de contacto mediante un sistema de vigilancia basado en medios espaciales, para garantizar la temprana notificación de violaciones y resolver conflictos. Los equipos técnicos acordarán todos los detalles.

3. Ucrania recibirá garantías de seguridad sólidas.

4. Las Fuerzas Armadas Ucranianas mantendrán 800.000 efectivos en tiempos de paz.

5. Estados Unidos, la OTAN y los países europeos firmantes ofrecerán a Ucrania garantías de seguridad calcadas sobre el Artículo 5.

o

a. Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordenada, se reinstaurarán todas las sanciones mundiales contra Rusia.

b. Si Ucrania invade Rusia o abre fuego contra territorio ruso sin provocación previa, las garantías de seguridad serán consideradas nulas. Si Rusia abre fuego contra Ucrania, las garantías de seguridad entrarán en vigor.

c. El presente acuerdo no excluye garantías bilaterales de seguridad.

6. Rusia formalizará una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes y documentos requeridos para la ratificación.

7. Ucrania se convertirá en miembro de la Unión Europea en un plazo definido de manera precisa, y Ucrania gozará de acceso privilegiado de corta duración al mercado europeo.

8. Un sólido paquete mundial de desarrollo para Ucrania, que será definido en un acuerdo separado sobre inversión y prosperidad. Cubrirá un amplio abanico de áreas económicas, incluyendo, de manera no exhaustiva, los siguientes puntos:

a. La creación de un Fondo de Desarrollo para Ucrania, para invertir en sectores de fuerte crecimiento, como la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial.

b. Estados Unidos y empresas norteamericanas cooperarán con Ucrania e invertirán conjuntamente en la reconstrucción, así como el desarrollo, modernización y gestión de las infraestructuras gasísticas de Ucrania, incluyendo gasoductos e instalaciones de almacenamiento.

c. Se harán esfuerzos conjuntos para reconstruir zonas afectadas por la guerra, con el ánimo de restaurar, reconstruir y modernizar ciudades y barrios residenciales.

d. Desarrollo de infraestructuras.

e. Extracción de minerales y recursos naturales.

f. El Banco Mundial facilitará un paquete especial de financiación que asegure los fondos necesarios para acelerar estos esfuerzos.

g. Se creará un grupo de trabajo de alto nivel que incluirá el nombramiento de un gran dirigente financiero mundial, encargado de organizar la aplicación del plan estratégico de reconstrucción y maximizar las oportunidades de desarrollo futuro.

9. Se establecerán varios fondos para abordar la recuperación de la economía de Ucrania, la reconstrucción de las zonas y regiones dañadas y las cuestiones humanitarias.

a. Estados Unidos y los países europeos crearán un fondo de capital y subvenciones con un objetivo de 200.000 millones de dólares, para invertir en Ucrania de manera transparente y eficaz.

b. Se desplegará una amplia gama de inversiones de capital y otros instrumentos financieros para la reconstrucción de la Ucrania de posguerra. Las instituciones internacionales de reconstrucción utilizarán mecanismos para reforzar y facilitar estos esfuerzos.

c. Ucrania implementará las mejores prácticas globales para atraer inversión extranjera directa.

d. Ucrania se reserva el derecho a compensación por los daños causados.

10. Tras la conclusión de este acuerdo, Ucrania acelerará el proceso de conclusión de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

11. Ucrania confirma que seguirá siendo un Estado no nuclear de conformidad con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.

12. La Central Nuclear de Zaporiyia será operada conjuntamente por tres países: Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

o

13. Ambos países se comprometen a aplicar programas educativos en las escuelas y en toda la sociedad que promuevan la comprensión y la tolerancia hacia las diferentes culturas, y que eliminen el racismo y los prejuicios. Ucrania implementará las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de las lenguas minoritarias.

14. En las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, la línea de despliegue de tropas a la fecha de este acuerdo se reconoce de facto como la línea de contacto.

a. Confirmamos de facto en tanto que partes que ésta es la línea de contacto -donde nos encontramos actualmente.

b. Un grupo de trabajo se reunirá para determinar el redespliegue necesario de fuerzas para poner fin al conflicto, así como para definir los parámetros de futuras posibles zonas económicas especiales.

c. Tras establecer una base equivalente para el movimiento de fuerzas, se desplegarán fuerzas internacionales a lo largo de la línea de contacto para supervisar el cumplimiento de este acuerdo. Si se adopta la decisión de establecer dicha zona, se requerirá la aprobación especial del Parlamento ucraniano o un referéndum.

d. La Federación Rusa debe retirar sus tropas de las regiones de Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Sumi y Járkov para que el presente acuerdo entre en vigor.

e. Las partes acuerdan adherirse a las normas, garantías y obligaciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, que se aplican íntegramente al territorio, incluidos los derechos humanos universalmente reconocidos.

15. Tras alcanzar un acuerdo sobre futuros arreglos territoriales, tanto la Federación Rusa como Ucrania se comprometen a no modificar dichos acuerdos por la fuerza.

16. Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper y el mar Negro con fines comerciales.

17. Se establecerá un comité humanitario para resolver los asuntos pendientes.

a. Todos los prisioneros de guerra restantes, incluidos aquellos condenados por el sistema ruso desde 2014 hasta la fecha, serán intercambiados bajo el principio de todos por todos.

b. Todos los civiles detenidos y los rehenes, incluidos los niños y los presos políticos, serán devueltos.

c. Se adoptarán medidas para abordar los problemas y el sufrimiento de las víctimas del conflicto.

18. Ucrania deberá celebrar elecciones lo antes posible después de la firma del acuerdo.

19. Este acuerdo es jurídicamente vinculante. Su implementación será supervisada y garantizada por un Consejo de Paz dirigido por el presidente Trump. Ucrania, Europa, la OTAN, Rusia y Estados Unidos formarán parte de este mecanismo. Se aplicarán sanciones en caso de violaciones.

20. Una vez que todas las partes acepten este acuerdo, entrará en vigor de inmediato un alto el fuego total.

