NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

La nueva advertencia de Diosdado Cabello a Trinidad y Tobago aumenta la tensión entre Venezuela y la isla

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello
Trinidad se ha puesto a disposición de Estados Unidos e insiste en que no depende del gas venezolano.

Para Diosdado Cabello es Trinidad quien no da opción: "Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa a nosotros, si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela".

El ministro de Interior dijo en un acto público que el régimen tendrá que "responder y no nos queda de otra para evitar que nos ataquen".

El 15 de diciembre el Gobierno de Trinidad y Tobago, aceptó el uso de aeropuertos de su territorio para el Ejército de Estados Unidos en medio del imponente despliegue militar en el Caribe.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos de la CARICOM reafirma el compromiso del Gobierno de Trinidad y Tobago (GORTT) de cooperar de manera sostenida con los Estados Unidos de América (EE. UU.) para promover la seguridad y la estabilidad regionales".

Tras ello, Venezuela suspendió todo acuerdo gasífero con Trinidad.

Ahora, Cabello dijo que ya estaban utilizando parte del territorio de Trinidad contra Venezuela, algo con lo que, aseguró, el pueblo trinitense "no está de acuerdo", ya que, agregó, ambas naciones han "vivido siempre en paz".

