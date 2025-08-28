NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
Perú

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
La mandataria aseguró que defenderá la soberanía nacional en lo que queda de mandato.

En medio de las tensiones con Colombia que reclama la soberanía de la isla Chinería en la frontera con Perú, la presidente Dina Boluarte anunció un plan de acción que, según ella, permitirá defender al país de las agresiones extranjeras.

La mandataria aseguró que defenderá la soberanía nacional en lo que queda de mandato.

“Mi gobierno está preparando un proyecto de ley de la soberanía nacional. El propósito de esta norma es otorgar el marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado”, dijo.

“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y nuestras leyes”, agregó.

o

La mandataria reiteró que “no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”.

Boluarte cambió el pasado sábado a su ministro de Justicia y nombró en esa cartera a su asesor Juan José Santivañez, quien retorna al gabinete pese a que el Congreso lo censuró en marzo cuando fue titular de Interior.

Además de Justicia, Boluarte también hizo cambios en los ministerios de la Mujer y de Inclusión Social. Los nuevos titulares juraron sus cargos en una ceremonia en la sede del Ejecutivo.

La inesperada remoción se produjo cuando el gobierno evaluaba retirar al país de la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras promulgar una ley de amnistía a militares procesados por crímenes de lesa humanidad.

Con ese fin el gobierno creó en agosto una comisión con funcionarios de la cancillería y el Ministerio de Justicia para examinar la viabilidad de ese retiro.

Boluarte, muy impopular y cuya aceptación en los sondeos es menor al 5%, enfrenta una fuerte presión social y política por el auge del crimen organizado.

Desde que dejó el Ministerio del Interior en marzo, Santiváñez se desempeñó como asesor de Boluarte. El flamante titular de Justicia representa al ala dura del gobierno y reemplaza a Enrique Alcántara.

Temas relacionados:

Perú

Dina Boluarte

Ley

Amenaza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro y Federico Gutiérrez - EFE
Colombia

"Petro pelea con EE. UU., ahora quiere pelear con Perú, pero feliz para arriba y para abajo con Maduro": alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Una cuerdita rosada en la mano y la lealtad de los más allegados: La protección de Maduro en días complicados

Foto: Presidencia de El Salvador
El Salvador

En un hecho sin precedentes, Bukele nombró a una reconocida militar como ministra de Educación

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Anthony Hopkins - AFP
Kim Kardashian

Esto cuestan las virales fajas faciales de Kim Kardashian que celebridades como Anthony Hopkins ya están usando

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Banda de capitán de la UEFA - Foto EFE
Fútbol europeo

Este es el sudamericano campeón del mundo que sustituirá a importante capitán de equipo grande de Europa tras su salida del equipo luego de una década

La evolución de los videojuegos - Foto referencia: Canva
Trendiando

De las consolas a los dispositivos móviles: la transformación de la industria ‘gamer’ que cada día cautiva a más personas

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Caribe

"La movilización de esos buques significa que la orden vino desde adentro y que hubo varios meses de preparación": Vanessa Neumann sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Kseniya Alexandrova - AFP
Miss Universo

Repentina muerte de ex Miss Universo conmocionó al mundo de la belleza: Laura Barjum reaccionó desde Colombia

Accidente en parque de diversiones en Arabia Saudita.
Sucesos

Susto en un parque de diversiones luego de que una atracción se partiera en el aire con gente adentro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano