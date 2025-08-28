Presidente Dina Boluarte anuncia proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas"

En medio de las tensiones con Colombia que reclama la soberanía de la isla Chinería en la frontera con Perú, la presidente Dina Boluarte anunció un plan de acción que, según ella, permitirá defender al país de las agresiones extranjeras.

La mandataria aseguró que defenderá la soberanía nacional en lo que queda de mandato.

“Mi gobierno está preparando un proyecto de ley de la soberanía nacional. El propósito de esta norma es otorgar el marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado”, dijo.

“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y nuestras leyes”, agregó.

La mandataria reiteró que “no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”.

Boluarte cambió el pasado sábado a su ministro de Justicia y nombró en esa cartera a su asesor Juan José Santivañez, quien retorna al gabinete pese a que el Congreso lo censuró en marzo cuando fue titular de Interior.

Además de Justicia, Boluarte también hizo cambios en los ministerios de la Mujer y de Inclusión Social. Los nuevos titulares juraron sus cargos en una ceremonia en la sede del Ejecutivo.

La inesperada remoción se produjo cuando el gobierno evaluaba retirar al país de la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras promulgar una ley de amnistía a militares procesados por crímenes de lesa humanidad.

Con ese fin el gobierno creó en agosto una comisión con funcionarios de la cancillería y el Ministerio de Justicia para examinar la viabilidad de ese retiro.

Boluarte, muy impopular y cuya aceptación en los sondeos es menor al 5%, enfrenta una fuerte presión social y política por el auge del crimen organizado.

Desde que dejó el Ministerio del Interior en marzo, Santiváñez se desempeñó como asesor de Boluarte. El flamante titular de Justicia representa al ala dura del gobierno y reemplaza a Enrique Alcántara.